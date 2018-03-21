СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области
В ходе обысков также нашли "черную бухгалтерию" скупщиков и средства для добычи янтаря.
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры изъяли 3 тонны необработанного янтаря в Житомирской области.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня", - говорится в сообщении.
В ходе обысков в Житомире и населенных пунктах Олевского района правоохранители также обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" скупщиков и средства для скупки и добычи янтаря.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) Уголовного кодекса.
Напомним, в Ровенской области добытчик янтаря предлагал офицеру СБУ $2000 в неделю.
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