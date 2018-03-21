Армія з незначною економією роздала чверть мільярда на зимові куртки трохи дорожче, ніж торік

Міністерство оборони України у лютому-березні за результатами тендеру уклало 14 угод про поставку курток до липня на загальну суму 269,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили 150 тис вітровологозахисних зимових курток першого виду 2018 р. в. за ТУ 14.1-134-00034022:2016 по 1 773-1 809 грн. Це трохи дорожче від торішніх цін, які різнились у межах 1 710-1 774 грн.

Сума угод на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 271,04 млн грн.

Київському ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко замовили 25 тис курток на 44,99 млн грн.

Столичне ПрАТ «Астра Люкс» поставить 25 тис курток на 44,96 млн грн.

Його кінцевим бенефіціаром і директором є Ольга Сергєєва. Раніше вона була заступницею голови Солом’янської районної організації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.

Ілля Кротенко писав у газеті «Дзеркало тижня», що керівництво НАУ до 2014 року змушувало студентів під страхом відрахування купувати форму від «Астра Люксу».

За даними ЗМІ , Сергєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль» Ганни Туманової, яке разом з «Астра Люкс» часто було єдиними учасниками тендерів на пошив одягу.

ТОВ «Виробнича організація «Харків» Віти Фелонюк і Валентини Якименко замовили 25 тис курток на 44,70 млн грн.

Компанія є правонаступником «Виробниче об’єднання «Харків», де правління очолював Марк Винарський. Його родич Олександр Винарський володіє ТОВ «ТК-Синтез» разом з Олександром Соколовським – віце-президентом Конфедерації роботодавців України, президентом Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром».

ТОВ «МіК» Олега Мітрохіна із Запоріжжя за 15 тис курток отримає 26,96 млн грн.

Мітрохін також керує підприємством «Інтекстиль» Запорізької обласної ГО інвалідів «Добродія», яка зареєстрована разом із «МіК» по вул. Північне шосе, 69-А.

У 2014 році Міноборони замовило фірмі костюмів на 4,8 млн грн. Слідство встановило, що їх шило «Українське товариство організації глухих» і Недарижащанська виправна колонія по 70-130 грн. Виходячи з цього, загальна вартість однієї форми становила близько 190-255 грн., але «МіК» поставляв її армії по 462-594 грн.

Ще 26,94 млн грн. дадуть ТОВ «Торнадо» Олександра Васильченка і Валерія Коника зі статутним капіталом 375 грн. Ці люди також володіють ТОВ «Торнадо Зіз» разом з Олексієм Васильченком, Катериною Коник, Олександром Іщенком і Наталею Ліпінською.

Крім того, ТОВ «Торговий дім «МіК Трейд» Сергія Шаповалова, ТОВ «Форма Т.» Євгенія і Світлани Петрівських та Ірини Загребельної, ТОВ «ІСО Груп» Романа Байка, ТОВ «Торговий дім «Авітекс» Юлії Яцюти поставлять по 10 тис курток кожне на майже однакові суми 17,82-17,99 млн грн. А ТОВ «Мілітекс» співвласниці ТОВ «Тусмо» Лариси Смолинець за 5 тис курток заплатять 9,05 млн грн.