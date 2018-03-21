НБУ определил системно важные банки на 2018 год

Этот статус сохраняется за Приватбанком, Укрэксимбанком и Ощадбанком.

Национальный банк сохранил без изменений перечень системно важных банков. В 2018 году этот статус, как и два предыдущих года, сохраняется за Приватбанком, Укрэксимбанком и Ощадбанком.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Системно важным считается банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы государства. К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк являются крупнейшими украинскими банками. Их активы составляют соответственно 492 млрд гривен, 296 млрд гривен и 225 млрд гривен. Все три принадлежат государству.

Напомним, что до 2016 года статус системного банка имели еще пять учреждений: Дельта Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк и Сбербанк РоSSии.