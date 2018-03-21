НБУ определил системно важные банки на 2018 год

Этот статус сохраняется за Приватбанком, Укрэксимбанком и Ощадбанком.

НБУ определил системно важные банки на 2018 год
Фото: Макс Требухов

Национальный банк сохранил без изменений перечень системно важных банков. В 2018 году этот статус, как и два предыдущих года, сохраняется за Приватбанком, Укрэксимбанком и Ощадбанком.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Системно важным считается банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы государства. К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк являются крупнейшими украинскими банками. Их активы составляют соответственно 492 млрд гривен, 296 млрд гривен и 225 млрд гривен. Все три принадлежат государству.

Напомним, что до 2016 года статус системного банка имели еще пять учреждений: Дельта Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк и Сбербанк РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут всеМонетизация льгот: теперь за проезд платить будут все
Блок рекламы


Похожие новости
Apple продаёт билеты на WWDC 2018 за $1599Apple продаёт билеты на WWDC 2018 за $1599
"Укрэнерго" определило лимит "зеленой" генерации в 3 ГВт"Укрэнерго" определило лимит "зеленой" генерации в 3 ГВт
Госгеонедра проведет первый аукцион в 2018 годуГосгеонедра проведет первый аукцион в 2018 году
Представители киноиндустрии: "Госкино не хватает 200 млн грн на 2018 год" (письмо)Представители киноиндустрии: "Госкино не хватает 200 млн грн на 2018 год" (письмо)
Гройсман обещает системное снижение цен на газГройсман обещает системное снижение цен на газ
Топ-10 інформпідрядів в 2018 році
НБУ расписал график работы банков на праздники в 2018 годуНБУ расписал график работы банков на праздники в 2018 году
Кабмин одобрил гособоронзаказ на 2018-2020 годыКабмин одобрил гособоронзаказ на 2018-2020 годы
Рейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудниковРейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудников
НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банкиНБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки
Последние новости
Подгружаем последние новости