НБУ определил системно важные банки на 2018 год
Этот статус сохраняется за Приватбанком, Укрэксимбанком и Ощадбанком.
Национальный банк сохранил без изменений перечень системно важных банков. В 2018 году этот статус, как и два предыдущих года, сохраняется за Приватбанком, Укрэксимбанком и Ощадбанком.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Системно важным считается банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы государства. К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.
Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк являются крупнейшими украинскими банками. Их активы составляют соответственно 492 млрд гривен, 296 млрд гривен и 225 млрд гривен. Все три принадлежат государству.
Напомним, что до 2016 года статус системного банка имели еще пять учреждений: Дельта Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк и Сбербанк РоSSии.
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21.03.2018 07:17