Mastercard готова работать с национальными криптовалютами

Платежная система Mastercard идет в ногу со временем и отслеживает ситуацию с криптовалютой на мировом рынке. Сегодня исполнительный директор подразделения компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркнул, что Mastercard готова работать с криптовалютой, но только с национальной.



Другими словами, Mastercard считает крипту достойной существования, но будет поддерживать только ту валюту, которая была одобрена центральными банками государств. То есть, всякие эфиры, биткоины, монеро и прочие нули и единицы с наибольшей степенью вероятностью обойдутся без поддержки Mastercard, а вот крипторубль, над созданием которого бьется наше правительство, вполне может стать частью этой платежной системы. Такой подход имеет вполне логичное объяснение: криптовалюту все чаще сравнивают с бинарными опционами, то есть с мошенническими схемами по отъему денег у населения.



Национальная крипта – это совсем другой уровень, так как у нее, в отличие от того же биткоина, будет какая-никая поддержка государства, а также поддержка в виде реальных ценностей. Таким образом, Mastercard минимизирует риски для себя и для своих клиентов, но все это ей нисколько не мешает прямо сейчас тестировать свою систему именно на биткоине – в Японии и Сингапуре сейчас действует соответствующая пилотная программа.