Mastercard готова работать с национальными криптовалютами

Платежная система Mastercard идет в ногу со временем и отслеживает ситуацию с криптовалютой на мировом рынке. Сегодня исполнительный директор подразделения компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркнул, что Mastercard готова работать с криптовалютой, но только с национальной.

Mastercard

Другими словами, Mastercard считает крипту достойной существования, но будет поддерживать только ту валюту, которая была одобрена центральными банками государств. То есть, всякие эфиры, биткоины, монеро и прочие нули и единицы с наибольшей степенью вероятностью обойдутся без поддержки Mastercard, а вот крипторубль, над созданием которого бьется наше правительство, вполне может стать частью этой платежной системы. Такой подход имеет вполне логичное объяснение: криптовалюту все чаще сравнивают с бинарными опционами, то есть с мошенническими схемами по отъему денег у населения.

Национальная крипта – это совсем другой уровень, так как у нее, в отличие от того же биткоина, будет какая-никая поддержка государства, а также поддержка в виде реальных ценностей. Таким образом, Mastercard минимизирует риски для себя и для своих клиентов, но все это ей нисколько не мешает прямо сейчас тестировать свою систему именно на биткоине – в Японии и Сингапуре сейчас действует соответствующая пилотная программа.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут всеМонетизация льгот: теперь за проезд платить будут все
Блок рекламы


Похожие новости
Единый казначейский счет для уплаты всех налогов может заработать уже с 2019 года, - БамбизовЕдиный казначейский счет для уплаты всех налогов может заработать уже с 2019 года, - Бамбизов
Еврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евроЕврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро
История с криптовалютами точно плохо закончится, - БаффетИстория с криптовалютами точно плохо закончится, - Баффет
Порошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газаПорошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газа
Украинские IT-специалисты будут работать над VR-продуктами для голливудского режиссера
50 стартапов, где мечтают работать соискатели из LinkedIn
Как заработать на буме электромобилей? Инвестируйте в сырьеКак заработать на буме электромобилей? Инвестируйте в сырье
Один из крупнейших мировых банков планирует работать с BitcoinОдин из крупнейших мировых банков планирует работать с Bitcoin
В США украинца подозревают в мошенничестве с криптовалютамиВ США украинца подозревают в мошенничестве с криптовалютами
Гройсман поручил Минфину разработать систему стимулирующего налогообложения для новых газовых скважинГройсман поручил Минфину разработать систему стимулирующего налогообложения для новых газовых скважин
Последние новости
Подгружаем последние новости