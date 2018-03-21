С "Газпрома" в бюджет Украины уже взыскали более 100 миллионов, - Петренко

Все средства роSSийского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает корреспондент Укринформа .

«Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил Петренко.

Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить РоSSию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день.

Как уточнил министр, «речь идёт о 8,5 млрд грн».

«Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сообщил министр юстиции.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 млрд дол. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко заметил, что сейчас «Нафтогаз Украины» проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.