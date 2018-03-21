Мер Черкас передумав судитися через утаємничений детальний план, який дозволяє забудувати набережну висотками
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відкликав позов щодо скасування рішення місцевого виконкому про детальний план території (ДПТ), який дозволяє будувати 8-поверхівки на набережній, хоча згідно з Генпланом та Зонінгом передбачене будівництво до 3 поверхів. Про це
Мова йде про
Терміново ухвалене рішення викликало бурхливу реакцію депутатів. Через кілька днів на сесії міської ради було зареєстровано проект про
Водночас, ПП «Шора», на землі якого здійснюється одна із спірних забудов, звернулося до суду, і в грудні минулого року Соснівський суд визнав рішення депутатів про скасування ДПТ
Міська рада звернулася в апеляційну інстанцію. Однак 9 січня цього року мер Бондаренко
Окрім цього, за фактами порушень під час розробки детального плану цих територій
Крім того, посадовці затвердили технічне завдання під час розробки детального плану територій виконавцю,
Від «Наших грошей»:
Власницею ПП «Шора» є Людмила Нечаєва, директор Андрій Коваль.
Засновниками ПП «ІБК «Будгарант» є Інна Скорнякова та Максим Полішкевич, який керує підприємством.
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