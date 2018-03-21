АМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУ

Адміністративна колегія АМКУ зобов’язала обленерго скасувати рішення про відхилення пропозицій ТОВ «Науково-виробниче підприємство Агрінол» на двох тендерах щодо закупівлі олив і мастил. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

ПрАТ «Кіровоградобленерго» хоче купити трансформаторної оливи і різних мастил на очікувану суму 7,35 млн грн., а ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» – на 8,14 млн грн.

За поставку мастил для обох енергокомпаній змагалися скаржник «Агрінол» і ТОВ «Базис Основа-50». Їхніми суперниками на житомирському тендері було ТОВ «Авторинок на Кільцевій», а на кіровоградському – ТОВ «Справа техніки» і ТОВ «Торговий дім «Індустріальні мастильні матеріали».

В обох випадках найдешевшу пропозицію «Агрінолу» відхилили. Підставою стало кримінальне провадження СБУ проти «Агрінолу» за хабарництво і державну зраду. У протоколі відхилення обленерго зазначили, що «відомості про Учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за №22017000000000281».

АМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУ

При цьому обленерго посилалося на ст. 17 і 30 закону «Про публічні закупівлі», за якими замовник відхиляє пропозицію, якщо відомості про юридичну особу учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Цей реєстр за адресою corrupt.informjust.ua не видає даних ані про юрособу «Агрінол», ані про його тендерного представника Вячеслава Поліщука.

АМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУ

І взагалі, згідно положення про даний реєстр, він містить інформацію виключно про фізичних осіб-правопорушників, яка вноситься туди на підставі вироку суду, а не просто за фактом відкриття кримінального провадження.

АМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУ

У свою чергу дані про юридичні особи, які проходять по кримінальним провадженням, вносяться до Єдиного держаного рестру досудових розслідувань.

«Агрінол» оскаржив своє відхилення в АМКУ. Адмінколегія стала на бік скаржника, бо за принципом презумпції невинуватості особа вважається невинною, доки щодо неї немає вироку суду. Обох замовників зобов’язали скасувати рішення про відхилення пропозицій «Агрінолу» і визначення переможцями наступних за ціною учасників. У кіровоградців це була фірма «Індустріальні мастильні матеріали», а в житомирців – «Базис Основа-50».

Роботу «Агрінолу» контролює народний депутат Олександр Пономарьов (раніше Партія регіонів, а нині «Воля народу»). На останніх виборах тодішній директор «Торгового дому «Агрінол» Сергій Валентиров став нардепом від «Блоку Петра Порошенка».

Основним власником «Кіровоградобленерго» та «Житомиробленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».


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