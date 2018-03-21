Amazon обошел Google и стал второй компанией в мире по капитализации
Первую строчку продолжает занимать Apple.
Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, сообщает Reuters.
В результате рыночная стоимость Amazon достигла $768 млрд против $762 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.
На рост акций Amazon повлияли ожидания инвесторов от развития направлений облачных технологий, продажи продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon.
Ценные бумаги Alphabet, напротив, упали на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook, так как одним из основных источников дохода компании является онлайн-реклама.
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