Amazon обошел Google и стал второй компанией в мире по капитализации

Первую строчку продолжает занимать Apple.

?Amazon обошел Google и стал второй компанией в мире по капитализации

Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, сообщает Reuters.

В результате рыночная стоимость Amazon достигла $768 млрд против $762 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.

На рост акций Amazon повлияли ожидания инвесторов от развития направлений облачных технологий, продажи продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon.

Ценные бумаги Alphabet, напротив, упали на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook, так как одним из основных источников дохода компании является онлайн-реклама.


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