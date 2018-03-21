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2018-03-21
Стало известно место Украины в рейтинге дешевых и дорогих стран для жизни
В тройку самых дешевых стран попали Пакистан, Египет и Украина.
Об этом говорится в исследовании «The Cost of Living Around the World 2018», который основан на индексе Numbeo.
К дешевым отнесли Пакистан, Египет, Украину, Индию и Тунис.
Самые дорогие возглавили Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.
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