Стало известно место Украины в рейтинге дешевых и дорогих стран для жизни

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В тройку самых дешевых стран попали Пакистан, Египет и Украина.

Об этом говорится в исследовании «The Cost of Living Around the World 2018», который основан на индексе Numbeo.

К дешевым отнесли Пакистан, Египет, Украину, Индию и Тунис.

Самые дорогие возглавили Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Источник: ЭП


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