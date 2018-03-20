«Нова пошта» обновила тарифы и тарифные зоны

19 марта в силу вступили новые тарифы от компании «Нова Пошта» на основные и дополнительные услуги. В частности, изменились тарифы для отправлений до 30 кг (документы, посылки), от 30 кг (грузы), а также на «Паллеты» и «Шины-диски». Кроме того, в компании пересмотрели стоимость дополнительных услуг и упаковки. Об этом сообщается на официальном сайте компании, пишут AIN.UA.

Сообщается, что в категории отправлений до 30 кг уменьшили количество градаций посылок и ввели новую тарифную зону — «по области». Она будет иметь более низкий тариф, чем доставка по Украине (от 30 до 95 грн в зависимости от веса, по Украине — на 5 грн дороже).

«Нова пошта» обновила тарифы и тарифные зоны

В категории отправлений от 30 кг компания уменьшила количество тарифных зон (теперь их 4) и снизила стоимость базовых 30 кг в пределах области (стоимость составила 95 грн).

«Нова пошта» обновила тарифы и тарифные зоны

Также уменьшили количество тарифных зон для отправки паллет, шин и дисков, а в категории «Паллеты» снизили тариф для отправлений с поддоном до 0,49 м? и весом до 500 кг.

«Нова пошта» обновила тарифы и тарифные зоны

Для удобства самостоятельного расчета стоимости доставки грузов от 30 кг компания изменила условия начисления доплаты за адресное обслуживание: если раньше использовались диапазоны веса, то сейчас за каждые 100 кг введена фиксированная доплата +50 грн. Также ввели фиксированную доплату за адресное обслуживание для каждого из четырех видов градаций паллет.

Обновленные прайс-листы на услуги можно посмотреть здесь.


Майя Яровая, AIN


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