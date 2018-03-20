Венесуэльская криптовалюта Petro попала под санкции США

Инвестиции в криптовалюту приравняли к предоставлению кредита подсанкционному режиму страны.

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером официально запретил проводить операции с венесуэльской криптовалютой Petro. Под запрет попадают любые операции, которые проводятся через зарегистрированные в США криптобиржи и компании, а также все платежи в этой валюте, в том числе ее покупка и продажа. Саму Petro власти США определили как мошенничество, отмечает "Настоящее время".

Власти Венесуэлы представили Petro в феврале 2018 года и обещали вывести ее на криптобиржи в апреле нынешнего года. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стоимость Petro якобы обеспечивали государственные запасы нефти, золота и алмазов. На этих обещаниях только за первый день предварительных торгов власти Венесуэлы выручили $735 млн.

Мадуро называл национальную криптовалюту "суперменом", но у властей США оказалось иное мнение на ее счет.

"Petro – это отчаянная попытка коррумпированного режима обмануть международных инвесторов", – заявил высокопоставленный представитель американской администрации в связи с указом Трампа. Он напомнил, что любые операции с этой денежной единицей являются нарушением наложенных на Мадуро и его режим санкций:

"Это прямая поддержка его диктатуры и попытка подорвать демократию в Венесуэле", – подчеркнул он.

Напомним, в феврале объем предварительных продаж криптовалюты El Petro достиг отметки $735 млн.