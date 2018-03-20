Трамп запретил американцам использовать криптовалюты Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий физическим и юридическим лицам проводить операции с криптовалютами, выпущенными правительством Венесуэлы, сообщает Bloomberg, пишут AIN.UA.

Первый «национальный» коин страна получила в январе 2018, он называется Petro. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверяет, что валюта привязана к нефти. Каждая монета (всего эмитировано 100 млрд Petro) якобы обеспечена баррелем нефти. Согласно информации из твита президента, по результатам ICO экономика Венесуэлы пополнилась на $735 млн. 22 февраля Мадуро также объявил о скором выпуске еще одного криптоактива — Petro Oro. Эта валюта должна быть обеспечена золотом.

Действие нового указа будет распространяться и на Oro. Как пояснили в Белом доме, эмбарго наложили на все цифровые валюты, выпущенные Венесуэлой после 9 февраля. Решение объяснили попытками Мадуро уклониться от американских экономических ограничений с помощью криптовалют.

Впервые санкции против страны с крупнейшими (по данным ОПЕК) в мире запасами нефти США ввели летом 2017 года. Причиной назвали «подрыв демократических процессов и институтов». 2 марта Дональд Трамп продлил их действие на год. Также в течении последних месяцев Минфин США инициировал введение персональных санкций против 14 высокопоставленных чиновников Венесуэлы.

Экономика нефтедобывающего государства находится в плачевном положении. Ранее годовая инфляция превысила отметку в 6400%. В 2018 году от местной валюты, боливара, ожидают еще более высокого темпа инфляции в 13 000%. Страна четвертый год подряд ведет в рейтинге самых «несчастных» экономик мира, а также регулярно переживает стачки между протестующими и полицией.


Михаил Сапитон, AIN


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