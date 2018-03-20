В Краматорську 4 мільйони на утеплення будинків злили фірмі, яку прокурори підозрюють у халтурі на Криворіжжі
КП «Служба єдиного замовника» ЖКГ Краматорська 16 березня уклало 13-ть прямих договорів із ТОВ «Вега КР» на виконання робіт з термомодернізації житлових будинків міста за 3,65 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Замовлено роботи з капітального ремонту місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житлових будинках за адресами: вул. Горна, 5 (
Усі підряди замовник роздав за неконкурентною процедурою закупівлі через укладення прямих договорів із ТОВ «Вега КР».
ТОВ «Вега КР» із села Чкаловка Криворізького району Дніпропетровської області зареєстроване у січні 2016 року, в одному будинку з Чкаловською сільрадою. Одноосібною власницею та керівником фірми зі статутним фондом 500 гривень є Тетяна Погорєла (у реєстрах також – Вологдіна), прописана у сусідньому до Чкаловки селі Лозуватка.
За даними ЄДР, Тетяна Погорєла була керівником нині припинених ТОВ «Фактор-КР» Раїси Яріної, а також ПП «Ковчєг-Град» та ТОВ «Спроба-КР» Миколи Ярощука.
У листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області розпочала кримінальне
За даними «Прозорро», з кінця 2016 року «Вега КР» отримало замовлень від бюджетників Дніпропетровської та Донецької областей на 19,03 млн грн, з яких 12,31 млн грн – від «СЄЗ» ЖКГ Краматорська. Усі контракти були підписані у рамках неконкурентної процедури звітування.
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