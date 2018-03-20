Победитель получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.

Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана города.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что целью конкурса является "формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы".

"Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой идентичностью", - говорится в сообщении.

Согласно правилам, туристическим талисманом города может быть животное, сказочный зверек, а также любое реальное или мифическое существо. Участие в конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.

Победитель будет определен 16 июля и получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.