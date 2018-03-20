Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана города

Победитель получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.

Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Фото: Facebook/Кличко - мер

Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана города.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что целью конкурса является "формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы".

"Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой идентичностью", - говорится в сообщении.

Согласно правилам, туристическим талисманом города может быть животное, сказочный зверек, а также любое реальное или мифическое существо. Участие в конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.

Победитель будет определен 16 июля и получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс. гривен.

Напомним, Логотип Киева со словами "Город, где все начинается" был выбран на конкурсе в 2012 году. На конкурс было прислано около 70 вариантов логотипов, из которых отобрали 10 самых интересных. Из-за разгоревшегося скандала, после определения победителя, было решено провести выставку "альтернативных логотипов" и "антилоготипов" города.


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