У фірми дружини Матіоса опинилися десятки гектарів херсонської землі

Начальник ГУ Держгеокадастру у Херсонській області Ігор Шапран надав у власність 36 особам 72 га землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, розташованих за межами населених пунктів на території Херсонської міськради, більша частина з яких опинилась у приватній власності ТОВ Енергетична компанія «Солар Капітал».

Про це написала Аліса Войтенко у виданні «Мост».

Шапран безоплатно передав по 2 га у серпні минулого року 36 особам. Земля знаходиться на кордоні міста Херсон, поруч з мікрорайоном Таврійським. Держгеокадастр надав виданню наказ про передачу 72 га землі, водночас були викреслені прізвища усіх 36 людей.

До грудня 2017 року всі 36 ділянок були об’єднані в дві: 48 і 24 гектара. Власником меншої ділянки стала Марія Яборова, яка 20 лютого 2018 року продало її Ользі Гринько. Остання є співзасновником ТОВ Енергетична компанія «Солар Капітал», створеного 15 лютого, тобто за 5 днів до придбання земельної ділянки. Кінцевий бенефіціарний власник «Солар Капітал» – ПП «Поліекспо» в особі дружини головного військового прокурора України Анатолія Матіоса Ірини Барах.

Ділянка площею 48 га у грудні минулого року перейшла у власність Сніжани Сліпаченко. Вона є донькою начальника Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України Олександра Сліпаченко.

В подальшому ділянка була поділена на три частини: 30, 13 і 5 га. Дві з них площею 30 та 13 га знаходиться у власності Енергетичної компанії «Солар Капітал», а менша – площею 5 га – наразі належить співзасновнику фірми Ользі Гринько.