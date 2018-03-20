На перельоти Порошенка і топ-чиновників запланували 88 мільйонів – удвічі більше, ніж торік

Державне управління справами 12 березня уклало дві угоди з Державним авіаційним підприємством «Україна» про послуги з нерегулярних авіаційних перевезень на загальну суму 88,34 млн грн., або $3,35 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Це щорічна угода на перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій. Вона укладається із ДАП «Україна» за переговорною процедурою, бо це держпідприємство спеціально створене для подібних послуг для державних посадовців, а також із міркувань безпеки та секретності.

Цьогоріч авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом обійдуться у 64,80 млн грн., а на чолі з головою Верховної Ради і з прем’єр-міністром – у 23,55 млн грн.

У 2017 році ДУС і ДАП «Україна» уклали аналогічні угоди на суму 65,41 млн грн. (35,41 млн грн. і 30,00 млн грн.), або $2,41 млн. Це на третину менше в доларах. Однак зрештою за минулорічними договорами після всіх внесень змін було оплачено 31,69 млн грн. (24,42 млн грн. і 7,27 млн грн.), що принаймні у 2,5 рази менше від нинішньої граничної суми.

ДАП «Україна» має в своєму складі один літак A-319-115 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 6300 км, один Ан-74ТК-300Д для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 3 200 км, один Ан-148 для перевезень середньої дальності до 2 700 км, один вертоліт Мі-8МТВ-1 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 620 км. Зазначені літаки та вертоліт мають спеціально облаштовані салони і відповідне обладнання для здійснення перевезень вищих посадових осіб.

Нагадаємо, для президента Віктора Януковича ДАП «Україна» орендувало два вертольоти «Agusta Westland 319» та літак «Falcon 900» у фірми «Центравіа», пов’язаної з найближчим оточенням Януковича. Ця оренда коштувала 15,50 млн грн. у 2011 році і 8,10 млн грн. у 2012 році. Згодом дані про оренду перестали публікувати у «Віснику держзакупівель».

З урахуванням курсу долара нинішнє замовлення авіапослуг коштує на 14% дорожче від аналогічного при Вікторові Януковичу на $2,95 млн у 2013 році. Однак до того вони обходилися ще дорожче: $3,97 млн у 2012 році та $5,99 млн у 2011 році.


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