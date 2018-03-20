На перельоти Порошенка і топ-чиновників запланували 88 мільйонів – удвічі більше, ніж торік

Державне управління справами 12 березня уклало дві угоди з Державним авіаційним підприємством «Україна» про послуги з нерегулярних авіаційних перевезень на загальну суму 88,34 млн грн., або $3,35 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Це щорічна угода на перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій. Вона укладається із ДАП «Україна» за переговорною процедурою, бо це держпідприємство спеціально створене для подібних послуг для державних посадовців, а також із міркувань безпеки та секретності.

Цьогоріч авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом обійдуться у 64,80 млн грн., а на чолі з головою Верховної Ради і з прем’єр-міністром – у 23,55 млн грн.

У 2017 році ДУС і ДАП «Україна» уклали аналогічні угоди на суму 65,41 млн грн. (35,41 млн грн. і 30,00 млн грн.), або $2,41 млн. Це на третину менше в доларах. Однак зрештою за минулорічними договорами після всіх внесень змін було оплачено 31,69 млн грн. (24,42 млн грн. і 7,27 млн грн.), що принаймні у 2,5 рази менше від нинішньої граничної суми.

ДАП «Україна» має в своєму складі один літак A-319-115 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 6300 км, один Ан-74ТК-300Д для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 3 200 км, один Ан-148 для перевезень середньої дальності до 2 700 км, один вертоліт Мі-8МТВ-1 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 620 км. Зазначені літаки та вертоліт мають спеціально облаштовані салони і відповідне обладнання для здійснення перевезень вищих посадових осіб.

Нагадаємо, для президента Віктора Януковича ДАП «Україна» орендувало два вертольоти «Agusta Westland 319» та літак «Falcon 900» у фірми «Центравіа», пов’язаної з найближчим оточенням Януковича. Ця оренда коштувала 15,50 млн грн. у 2011 році і 8,10 млн грн. у 2012 році. Згодом дані про оренду перестали публікувати у «Віснику держзакупівель».

З урахуванням курсу долара нинішнє замовлення авіапослуг коштує на 14% дорожче від аналогічного при Вікторові Януковичу на $2,95 млн у 2013 році. Однак до того вони обходилися ще дорожче: $3,97 млн у 2012 році та $5,99 млн у 2011 році.