Луценко заявил о нарушениях в "Новой почте"

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что через «Новую почту» в больших объемах пересылались безакцизные алкогольные товары и наркотические вещества.

Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня состоялась встреча с соучредителем компании «Новая почта» Вячеславом Климовым. Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях «Новой почты» в нескольких городах страны, были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более не имели намерений рейдерского захвата», – говорится в сообщении.

Юрий Луценко добавил, что Климова ознакомили «с многочисленными фактами нарушений», которые были выявлены в работе отделений «Новой почты».

«В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также следствию поступила оперативная информация Министерства внутренних дел относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов», – отметил генпрокурор.

Стороны, как уверяет генеральный прокурор, не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.


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