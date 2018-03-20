Луценко заявил о нарушениях в "Новой почте"
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что через «Новую почту» в больших объемах пересылались безакцизные алкогольные товары и наркотические вещества.
Об этом он написал в Facebook.
«Сегодня состоялась встреча с соучредителем компании «Новая почта» Вячеславом Климовым. Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях «Новой почты» в нескольких городах страны, были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более не имели намерений рейдерского захвата», – говорится в сообщении.
Юрий Луценко добавил, что Климова ознакомили «с многочисленными фактами нарушений», которые были выявлены в работе отделений «Новой почты».
«В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также следствию поступила оперативная информация Министерства внутренних дел относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов», – отметил генпрокурор.
Стороны, как уверяет генеральный прокурор, не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.
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