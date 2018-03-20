Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»

Давид Браун, сооснователь и СЕО TemplateMonster

С Вячеславом (Климовым — ред.) и Владимиром (Поперешнюком — ред.) я познакомился в 2014 году. В принципе, каждый волонтер в Украине хорошо знаком с «Нова пошта»: только через мой фонд порядка 35 тонн груза на несколько миллионов гривен было бесплатно отправлено в зону АТО, пишут AIN.UA .

Я пришел сюда потому, что буквально четыре недели назад у меня была такая ситуация: я пригласил инвесторов из Кремниевой долины, которые бывают в Украине один раз в три года, в свой бизнес-центр показать, как работают компании. В это время у нас была ГПУ, которая полностью заблокировала работу БЦ и полторы тысячи человек просто ждали, когда они проведут «визуальный осмотр». Что такое визуальный осмотр: это надо просто пройтись по кабинетам.

На вопрос «Не могли бы вы сделать это более культурно, а как же новый закон — псевдо-закон — про «стоп маски шоу» они просто ехидно говорят: «Ну мы же без масок».

Ничего не изменилось. Забирали телефоны, угрожали забрать их на экспертизу навсегда и так далее. Инвестор даже комментировать это не стал, он повернулся и уехал сразу же в Борисполь (о схожей ситуации рассказывал Денис Довгополый, по словам которого, обыски в НП сорвали поддержку западными инвесторами трех украинских ICO — ред.).

Раньше недругами айтишников были СБУ . Любопытная статистика: за два последних года из всех конфликтов с СБУ до суда не дошло ни одно дело. То есть 100% дел — это просто «маски шоу», а потом идет какой-то договорняк.

Я начал интересоваться, почему сейчас начались фокусы именно с Генпрокуратурой? Есть такая группа белых хакеров, которая называет себя «Информационное сопротивление». Раньше они занимались тем, что взламывали базы данных сепаратистов, сегодня, к сожалению, они обратились во внутренний рынок, чтобы помогать нормальными компаниям. Они начали копать.

Как сказал Вячеслав, криминальный процесс был открыт на закрытом заседании. Есть открытые реестры, о которых нам власть сегодня говорит, мол, все открыто, все прозрачно. Так вот, этих криминальных процессов в открытых реестрах не существует. Начали нырять дальше и оказалось, что 20 ноября прошлого года ГПУ утратила функции следствия, но этот конкретный криминальный процесс был открыт в субботу, за два дня до этого, 18 ноября. И в эту же неделю несколько сотен подобных криминальных процессов были открыты этим же Пятым отделом по расследованиям особо важных дел главного следственного управления ГПУ.

То есть создается некий «убойный отдел ГПУ», который себя обеспечивает в последний момент работой на пару лет вперед. Какие конкретно компании входят в эти несколько сотен, пока неизвестно, собирается информация.

Все четко и понятно. «Нова пошта» — это просто пощупать свои возможности, как это будет работать, насколько можно оказывать влияние, приходят ли они договариваться и так далее.

Бюджет всей прокуратуры Украины в 2017 году — 6,7 млрд грн. «Нова пошта» налогов уплатила 2,3 млрд грн. Получается, что каждый третий сотрудник прокуратуры в стране кормится, получает зарплату, пишет на бумаге, звонит по телефону за счет «Нова пошта». Я делаю такой вывод: есть еще два голодных, вам надо или больше налогов платить или как-то их кормить другим способом.

Для меня «Нова пошта» — это ролевая модель. У нас сейчас самая большая проблема — отток молодежи за границу. И «Нова пошта» — это пример того, что можно в Украине с нуля без связей, денег и кума прокурора построить крупную успешную компанию. Я считаю, это первый не олигархический бизнес в Украине такого размера.

Поэтому когда нападают на «Нову пошту» — нападают на каждого бизнесмена в этой стране, который сам себя защитить не сможет.

Я уверен, что «Нова пошта», у которой есть хорошие юристы, отобьется. Но что будет с предпринимателями в регионах? Что будет с теми ФОПами, которые купили франшизу в каком-нибудь селе, а сегодня к ним придут и начнут кошмарить, хоть и без масок. Как они будут отбиваться? В этом — главный вопрос.

Айварус Абрамавичус, экс-министр экономики Украины, экс-партнер инвестиционного фонда East Capital

Я здесь нахожусь в том числе как предприниматель, который продолжает инвестировать в Украину. Инвестициями занимаюсь уже 22 года. Но был перерыв на 1,5 года — ровно 500 дней, когда я работал в правительстве. Одним из ключевых заданий было улучшение инвестиционного климата и, в том числе, изменение подхода в отношениях власти с бизнесом. Конечно же, когда я увидел, что в Министерстве это будет очень трудно, пришлось попрощаться с 80% топ-чиновников, потому что старых собак новым трюкам не научишь.

На самом деле есть и чему порадоваться. Власть продолжает быть достаточно открытой и доступной. Это мы начали делать еще в 2014 году. Но, к сожалению, слова политиков очень часто расходятся с действиями. Слава богу есть интернет, который уравнивает возможности развития для людей и целых стран.

Если в бизнесе мы ищем примеры для подражания среди таких людей, как Стив Джобс и Илон Маск, то что касается развития страны, тоже есть хорошие примеры. Как по мне, в теме отношений бизнеса и власти примером номер один является Эстония. Мы находимся на 76 месте в рейтинге Doing Business, а Эстония — на 12.

Я в Эстонии жил и занимался бизнесом еще в ранней стадии своей карьеры на протяжении 6 лет, очень хорошо знаком с реформаторски настроенным бывшим главой налоговой и очень впечатлен их работой.

Передо мной стратегия развития налоговой и таможни Эстонии на 2016-2017 годы, и вот что там написано: «Мы поддерживаем бизнес и предпринимательство и их рост. Мы предоставляем услуги для обеспечения лучшей операционной среды для налогоплательщиков, предлагаем качественную инновационную поддержку для налогоплательщиков».

Фокус на поддержку, помощь, упрощение процедур, новые каналы коммуникаций между бизнесом и властью.

В Украине на протяжении 20 лет считается, что если налоговая или прокуратура приходит в компанию и что-то находит — это большой успех. В Эстонии все поменялось: если они что-то находят — для них это трагедия. Значит, они недоработали, неправильно посоветовали бизнесу, ка вести учет, какие-то процедуры сделали слишком тяжелыми для бизнеса. Поэтому у них из 1200 сотрудников в ведомстве 80 человек — просто аналитики, которые анализируют мировые тренды и как они могут еще сильней упростить для бизнеса налоговые процедуры.

Я спросил у своих коллег в Эстонии : «Часто ли вы кошмарите публичные компании?» Человек, который 10 лет управлял этой институцией, ответил: «За 10 лет были два случая, в которых ты, Айварус, знал бы названия компаний. Мы работаем над имиджем инвестиционного климата в стране таким образом, чтобы плохие парни нас боялись, а хорошие знали, что мы их поддерживаем и всегда будем на их стороне».

Идти надо не к «Нова пошта», а к тем, кто купил газовую лицензию стоимостью 500 млн грн за 5 млн грн.

Недавно принятый закон про «стоп маски-шоу» — он же не про маски, а про то, чтобы эти товарищи больше не приходили. А они подумали, что можно снять маски и дальше приходить в гости. Мы не должны радоваться, что хотя бы в туалет разрешили пойти в сопровождении следователя. Мы должны понимать, что в цивилизованном мире любые обыски публично известных прогрессивных четных компаний являются дикостью.

Как сказал мой бизнес-партнер, который давно инвестирует в Украину: «Моя единственная просьба к украинским властям — я хочу, чтобы вы уважали мою инвестицию». Давайте оставим старые привычки в прошлом.

Томаш Фиала, учредитель инвестиционного фонда Dragon Capital

В апреле прошлого года у нас произошло похожее недоразумение (СБУ обыскала Dragon Capital по подозрению в использовании пиратского ПО — ред.). К нам пришли примерно 20 сотрудников СБУ с целью забрать все компьютеры. Наконец оказалось, что это была ошибка, извинились, даже президент позвонил — извинился. Но мы здесь собрались, чтобы подумать, как эти проблемы решить комплексно, а не для отдельных компаний.

С чем мы имеем дело? В первую очередь, это избирательное правосудие. При президенте Януковиче этот термин использовался очень часто. По отношению к бизнесу, к сожалению, избирательное правосудие у нас в стране осталось. И правоохранительные органы остаются самым большим негативом в инвестиционном климате и привлекательности Украины.

Складывается впечатление, что они в основном приходят в белый прозрачный бизнес, в котором все легко посмотреть, пытаются пользоваться такими приемами как аресты компьютеров, документов, а потом появляются посредники, которые пытаются вам эти вещи продать обратно.

С бизнесом, который явно украл из украинского бюджета сотни миллиардов гривен, например в банковском или нефтегазовом секторе, проводятся встречи в кулуарах и амстердамских кафе.

Количество обысков бизнеса — и это не моя статистика, это статистика, которую в конце прошлого года озвучил премьер-министр — растет последние 4 года минимум на 10% в год и находится на уровне выше, чем при Януковиче. Хотя количество бизнесов сократилось из-за кризиса.

Вы, наверное, часто слышите, что в стране произошло очень много реформ за последние 4 года. Да, это правда. Если сравнивать Украину последних 4 лет с Украиной до этого, то реформ произошло действительно много. Но это неправильный критерий для сравнения. Надо сравнивать не количество реформ, а уровень инвестиционной привлекательности — и не с прошлым самой страны, а с тем, что происходит в развитых странах сегодня.

Один из основных индексов, который отражает движение Украины на шкале инвестиционной привлекательности, это индекс Doing Business, который ежегодно считает мировой банк. И здесь, к сожалению, после Революции Достоинства мы сдвинулись только с 83 места на 76-е. Это очень печальный результат.

Осталось только полтора месяца для власти, избранной в 2014 году, чтобы принять максимальное количество законов из того пакета 35, который представлял Премьер-министр и правительство несколько месяцев назад. Потому что в апреле будет считаться индекс Doing Business на 2019 год, который будет опубликован осенью текущего года. И мы будем оценивать успешность президента и парламента на основании того, на сколько строчек в этом рейтинге мы сможем подняться.

Итак, что нужно сделать власти, чтобы в будущем эти проблемы решить?

Такой орган как Генеральная прокуратура, должен быть сокращен как минимум в два раза по количеству сотрудников.

В эти органы надо набирать сотрудников полностью с нуля, как показал опыт патрульной полиции — там не должно находится больше 10% старых сотрудников.

Зарплаты должны быть существенно увеличены — только тогда эти сотрудники начнут заниматься тем, чем они должны заниматься: охраной порядка и защитой бизнеса и населения, а не наоборот, как сейчас.

То же самое касается судов — без полной перезагрузки прогресса не будет.

После обыска у нас, а потом в сентябре в «Астарте», 14 сентября состоялась встреча, которую инициировал президент, с основными бизнес-ассоциациями (СУП, ЕБА и Американской торговой палатой). Туда пригласили представителей всех силовых структур Украины, и в результате 3-часовой беседы президент дал указание Нине Петровне Южаниной в течение трех недель написать закон о Национальном бюро финансовых расследований, в течение 4 недель — представить закон бизнесу на согласование, а до конца 2017 года он должен был быть проголосован в Верховной Раде. Это бюро должно было начать свою работу с начала второго квартала текущего года — то есть через две недели.

Что мы получили на самом деле: с конца октября мы просили показать закон, но увидели его впервые только две недели назад. Со стороны ЕБА мы прислали свои комментарии в прошлую пятницу и будем поддерживать этот закон только в том случае, если наши требования будут полностью выполнены. В противном случае считаю, что не имеет смысла этот новый орган вообще создавать.

Александр Ольшанский, член совета по инновациям при премьер-министре Украины

Фабула дела в общем понятна, и любому здравомыслящему человеку из совпадений — дат, того, что судебное заседание было закрыто и т.д. — очевидно, что дело сфальсифицировано. Но как ни странно, сейчас надо говорить о другом.

В 1953 году главу компании General Motors, которого хотели сделать Министром обороны США , спросили: «Чьи интересы вы будете отстаивать — Соединенных Штатов или General Motors?». Он дал исторический ответ: «Что хорошо для General Motors — хорошо для США . И наоборот».

Здесь и далее фото: Ольга Закревская

В Украине есть несколько десятков компаний, руководители которых могут с чистой совестью так сказать. Перед нами одна из таких компаний — олицетворение «украинской мечты». Люди, которые сделали бизнес из ничего, которые возили рыбные поддоны.

У нас какое-то совершенно невменяемое отношение к бизнесу. Государство не производит никакие блага, оно только перераспределяет средства. Но если мы будем так относится к бизнесу, кто будет эти блага производить? 25 000 — численность прокуратуры, 220 000 — численность МВД . Извините, кто работать будет в стране?

Недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступал в парламенте по поводу поправок Лазового, и говорил, что они полностью заблокируют судебную систему, потому что суды не смогут выдавать такое количество санкций. В 2017 году запросов на обыски на 30 млн взрослого населения в стране было 380 000. По словам Луценко, в стране в производстве находится 1 млн уголовных дел.

Еще 10 лет назад найти в своем окружении человека, который своими глазами лично видел обыск, было почти невозможно. Сейчас каждый из вас это сделает за пять минут.

Я не могу понять, почему вы так мягко обходите тот факт, что это постановление (Печерского суда на обыск в «Нова пошта» — ред.) было выдано на закрытом заседании суда? Украинское законодательство предусматривает исключительный список причин, по которым может быть закрытое заседание. Всего пять, и «Нова пошта» точно не подходит ни под одну из них. Как Печерский суд мог вынести это постановление в закрытом заседании? Это не то что грубейшее — это возмутительнейшее нарушение процедуры.

Владислав Чечеткин, сооснователь онлайн-гипермаркета «Розетка»

У нас была такая же история в 2012 году, она была тоже достаточно громкая. И громкая она была потому, что на тот момент времени идиоты из налоговой милиции пришли к господину Ольшанскому, физически изъяли сервер из стойки и искали там «докази». Руками. Сайт перестал работать и началась, собственно говоря, «активная фаза».

Разница в том, что у власти тогда не было ботов, которые в Facebook поливали бы предпринимателей грязью. Все искренне поддерживали и молчали. Сейчас «Нова пошта» поливает грязью регулярно какое-то количество людей, и все говорят «почему вы раскачиваете лодку», «а вас что — точно не за что было?» и так далее — стандартные фразы. Это первое.

Второе. В моем случае вечером полковник налоговой милиции, начальник всей оперслужбы города Киева оправдывался, что на самом деле все не так плохо — деятельность компании не заблокирована и она продолжает работать (это первая часть публикации пресс-секретаря на Facebook). И дальше были еще какие-то комментарии и обвинения. Но в случае с «Нова пошта» никто из официальных лиц за 4 дня не сказал ни одного слова в поддержку украинского предпринимателя (на самом деле Владимир Гройсман распорядился проверить детали дела — ред.).

И еще одно совпадение: с середины дня пятницы компания «Нова пошта» подвергается массовым DDoS-атакам. Никогда не было DDoS-атак на компанию, во всяком случае массовых, и тут с середины пятницы все службы занимались только одним — борьбой с DDoS-атакой. Вплоть до сегодняшнего дня это продолжается. Удивительное совпадение.

Я думаю, что власть умнеет. Я думаю, что скоро будет цензура. Это прогноз.

Ранее в Facebook Владислав также отметил , что в результате вышеупомянутых событий 2012 года сорвалась сделка по покупке «Розетки» крупнейшим стратегическим инвестором. «Последний суд по тому делу мы выиграли осенью 2017. Ну и конечно, никто из госслужащих не понес наказания», — заключил он.

И что теперь

Вчера Вячеслав Климов покинул пресс-конференцию незадолго до ее завершения, поскольку спешил на встречу в Генеральную прокуратуру. Аккурат перед своим уходом он подчеркнул, что «Нова пошта» сражается не только за себя.

«Сражаемся мы на самом деле за тысячи предпринимателей, которые такими ресурсами (как «Нова пошта» — ред.) не обладают, запуганы произволом и силой власти, которая ведет себя агрессивно по отношению к ним. Без сильного и успешного предпринимательства и бизнеса у Украины нет будущего», — заключил он.

К вечеру компания «Нова пошта» в общих чертах отчиталась о результатах встречи. Если коротко: генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков нарушений выявлено не было. Изъятые 132 000 грн вернут клиентам компании «Пост Финанс», а юристы «Нова Пошта» ответят на все вопросы ГПУ и будут сотрудничать, чтобы ведомство приняло законное решение по делу.

AIN.UA следит за ситуацией.