В "Новой почте" говорят, что у них забрали деньги клиентов

Новая почта

Изъятые правоохранителями средства в ходе обысков в компании «Новая почта» были денежными переводами клиентов.

Об этом во время пресс-конференции в понедельник, 19 марта, заявил совладелец «Новой почты» Вячеслав Климов, сообщает корреспондент Укринформа.

«16 марта, в пятницу вечером, в офис компании «Новая почта» явились более 30 сотрудников правоохранительных органов и начали проводить обыски. Одновременно обыски проходили в компаниях, которые входят в группу компаний нашего инвестиционного фонда Прайм. Одновременно с этим проходили обыски еще в четырех городах Украины: Полтаве, Одессе, Харькове, Львове. Проводились эти действия в рамках постановления Печерского суда города Киева. Однако в нем достаточно расплывчато речь идет о том, что в группах наших компаний есть признаки уклонения от уплаты налогов, перевода некоторых безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и подделанных документов. Обыски проходили в 42 кассах. При этом по результатам этих обысков в разных городах Украины не было выявлено никаких нарушений», — сказал совладелец компании.

Климов утверждает, что изъятые в результате обысков у компании «Новая почта» средства были денежными переводами клиентов.

«В городе Харькове в первом отделении были изъяты 132 тыс. грн средств наших клиентов из кассы нашей финансовой компании «Форпост». Это были денежные переводы, которые ожидали наших клиентов. И по моему мнению, эта незначительная сумма и была потом основанием для того, чтобы в пресс-релизе Генпрокуратуры появилась информация относительно некоторых изъятых средств. Сейчас клиенты пишут жалобы. И мы будем обжаловать эти изъятия», — заявил он.


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