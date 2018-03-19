«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков

Обыски: как это было

16 марта около 17:00 в офис компании «Нова пошта» пришли порядка 30 сотрудников правоохранительных органов. На трех этажах офисного центра в Киеве заблокировали сотрудников «Нова пошта», однако основное внимание правоохранители уделили этажу, в котором дислоцируются учредители и члены наблюдательного совета компании.

Одновременно с этим обыски происходили в дочерних компаниях группы: в 6 отделениях «Нова пошта» в пяти городах Украины (Днепр, Одесса, Харьков, Полтава и Львов). Оперативники обыскали 42 кассы.

Следственные действия проводились в рамках решения Печерского районного суда города Киева . По словам Вячеслава Климова, в ней говорится о «признаках уклонения от уплаты налогов, перевода неких безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и поддельных документов».

Несмотря на то, что инкриминировали компании уклонение от налогов, в обыске не участвовали сотрудники ГФС. По словам Климова, это были оперативники Генпрокуратуры, возможно, в сопровождении сотрудников Нацполиции, которые блокировали входы и выходы из офиса компании в черной одежде без опознавательных знаков. «Только без масок», — признал он.

По результатам обысков не было обнаружено никаких нарушений, за исключением одного: в Харькове, в отделении №1 правоохранители изъяли 132 000 грн средств из кассы дочерней финансовой компании Forpost, которые принадлежали клиенту «Нова пошта». По данным адвоката компании Ирины Хомич, это был денежный перевод, который ожидал своего клиента, и «Нова пошта» могла на месте документально это подтвердить.

«Насколько известно нашим юристам, сейчас наши клиенты пишут жалобу, и мы будем оспаривать это изъятие, поскольку эти деньги проведены абсолютно формально через кассу нашей финансовой компании», — подчеркнул Вячеслав Климов.

В Киеве следственные действия продолжались около 8 часов. Правоохранители закончили все оперативные мероприятия только в районе часа ночи. Собственникам «Нова пошта» запретили пользоваться мобильными телефонами. Владимир Поперешнюк успел опубликовать сообщение про обыск в Facebook, после чего доступ ему и Климову к телефонам ограничили. Также им ограничили перемещения по офису. «Доходило до курьезов, когда нам без сопровождения запрещалось посетить туалет», — вспоминает Климов.

Технику при обыске не изымали — следователи только блокировали к ней доступ на пять часов, после чего скопировали все файлы.

«У меня скопировали около тысячи файлов — на мой взгляд ценнейшую коммерческую информацию, и я не уверен, что эта информация не попадет в чьи-то руки. У меня было ощущение унижения», — вспоминает Поперешнюк.

О подозрениях в уклонении от налогов

Компания «Нова пошта» входит в рейтинг самых больших налогоплательщиков Украины по данным самой ГФС — занимает 35 позицию в топ-100.

«Если у нас и есть какие-то проблемы с налогами, так только то, что компания платит их очень-очень много», — подчеркнул Поперешнюк.

По его словам, за прошлый год группа компаний «Нова пошта» заплатила 2,3 млрд грн налогов. Половина из этих денег приходится на НДС, остальное: налоги на заработную плату, ЕСВ, подоходный налог и военный сбор.

В прошлом году «Нова пошта» и «Пост Финанс» прошли две комплексные налоговые проверки. Кроме того, компания прошла комплексную проверку от НБУ. Также в 2016 году «Нова пошта» прошла аудит у независимой международной компании, а на текущий момент проходит аудит 2017 года.

«Мы не счастливы, что мы платим столько налогов. Эти деньги нужны нам для развития. Но мы приняли решение платить все до копейки, потому что мы не хотим быть уязвимы для нашей власти. Мы хотим не давать ей повода к нам придраться, хотим от них защититься. Но как оказалось, это не защита. Потому что, как показала практика, на сегодняшний день белой компании платить все налоги не только глупо, но еще и опасно», — заявил Поперешнюк.

По словам Поперешнюка, компания работает строго в правовой плоскости, поскольку для нее важна репутация в глазах иностранных партнеров и инвесторов, и своими действиями ГПУ нанесла ущерб этой репутации. «Доказать партнерам, что это было, крайне тяжело. Даже граждане Украины начали сомневаться: нет дыма без огня, так просто они не приходят, чего вам бояться…», — подчеркнул он.

О нарушениях процедур со стороны властей

По словам Климова, с точки зрения законодательства, ярко выраженных нарушений непосредственно в процессе обысков не было. Технику не изъяли, не препятствовали работе отделений и не запрещали вести фото- и видеофиксацию. Ну и конечно же, на следователях не было масок, что как минимум делает невозможным применить к обыску характеристику «маски-шоу».

Однако юристы компании указали на ряд признаков, которые вызывают вопросы к правоохранителям. Прежде всего, решение Печерского суда, которое стало единственной предпосылкой для обысков, было выдано на закрытом судебном заседании. Есть пять обстоятельств, при которых возможны закрытые слушания суда (дела о несовершеннолетних, государственная тайна, тайна личной жизни и т.п), однако «Нова пошта» не попадает ни под один из них. «Отсюда вопрос в Генпрокуратуре и Печерскому суду: почему заседание было закрытым?», — подчеркнул Климов.

Сами обыски проводились пятым отделом Генпрокуратуры по особо важным делам. Следователь Роман Басюк был руководителем обысков и инициатором судового заседания. По словам Климова, он единолично руководил по телефону обысками в других городах, а также лично досматривал вещи соучредителей «Нова пошта».

«Я никогда не видел, чтобы старший следователь пытался сорвать замок с кладовки со швабрами и тряпками. Я никогда не видел старшего следователя стоящим на унитазе в туалете, взламывающего какой-то технический лючок», — рассказал Климов.

Примечательно, что дело, по которому обыскивали «Нова пошта» было открыто в субботу, 18 ноября 2017 года — за два дня до окончания полномочий ГПУ как следственного органа (вступило в силу 20 ноября 2017 года). «Очевидно, в субботу, в экстренном порядке господин Басюк вышел на работу для того, чтобы открыть это производство», — акцентировал Климов.

Учитывая, что дело открыли еще в ноябре 2017 года, а обыски провели 16 марта 2018, вопросы вызывает также тот факт, что, как утверждает Климов, за три месяца «Нова пошта» не получила ни одного запроса со стороны ГПУ в рамках этого дела.

«Не применялся ни один из цивилизованных инструментов ведения следствия. Нас не приглашали на встречи, мы не получили ни одного запроса ни по одному факту. Через три месяца последовала цепочка обысков по Украине — наверное, самый радикальный способ расследовать это дело», — заявил соучредитель компании.

Что касается нарушений в процессе непосредственно обысков, в компании отмечают, что их скорее не было. Впрочем, юристы «Нова пошта» сейчас изучают все протоколы обысков во всех 6 отделениях по всей Украине и на основании полученных данных будут подавать жалобу на действия следствия. Пока это единственные конкретные меры, которые компания готовит в ответ на обыск.

Наиболее исчерпывающие замечания изложил в Facebook юрист компании Тарас Ковальчук. Прежде всего речь идет о том, что суд выдал постановление на обыск на основе ничем не подкрепленных подозрений — в рамках досудебного расследования не доказан факт неуплаты налогов и не установлена недополученная бюджетом сумма. Таким образом отсутствует состав преступления.

Дальнейшие действия «Нова пошта»

Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций «проанализировать ситуацию» с обысками и установить, имели ли место превышения полномочий со стороны следствия. Между тем Климов перечислил требования от группы «Нова пошта» к властям:

1. Прекратить надуманный криминальный процесс и силовые действия по отношению к нашей компании и компаниям группы. Мы готовы ответить на любые вопросы наших правоохранителей через цивилизованные запросы, встречи, а не в формате силовых действий, обысков и арестов. 2. Мы напоминаем и требуем от власти выполнить обещание о создании службы финансовых расследований, которая наконец-то лишит силовые подразделения экономических функций и станет аналитической службой, как это делается во всем цивилизованной мире. Уверен, что эффективность такой службы сразу вырастет в разы, что скажется в том числе на бюджете наших правоохранительных органов. 3. Немедленно возобновить действие моратория на проверки, срок которого закончился недавно, и моментально проверки возобновились и начали приобретать все более агрессивный характер. 4. Требуем прекратить давление на бизнес, а от власти — начать выполнять те обещания, которые давались бизнесу и обещания, что бизнес должен быть под защитой власти».

Убытки компания не оценивала. В основном, по словам Поперешнюка, следственными действиями был нанесен репутационный и моральный ущерб компании, ее собственникам и сотрудникам «Нова пошта».

Также в компании не определились относительно дальнейших шагов. «У нас пока нет стратегии, что делать. Будем действовать в зависимости от ситуации», — сказал Поперешнюк.

Он также добавил, что не видит политической подоплеки в данной ситуации: