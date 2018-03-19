Почти 1,5 млн украинцев работают за границей нелегально, - СМИ
Работая нелегально нельзя рассчитывать на помощь государства или правоохранительных органов.
Из 2,5 млн украинцев, работающих за пределами Украины, большая часть работают нелегально и фактически находятся в рабских условиях. Об этом говорится в журналистском расследовании "5 канала".
По словам авторов материала, незаконная работа за границей - это прямая угроза жизни.
"Несколько недель назад в Польше вспыхнул скандал. Работодатель вывез украинку, которую парализовало от инсульта, за пределы рабочего места, оставил на скамейке и вызвал полицию - якобы она была пьяна. Женщину спасли, но она до сих пор в крайне тяжелом состоянии", - сообщили авторы материала.
По словам экспертов, работая нелегально, украинец не может рассчитывать на хоть какую-то помощь со стороны государства, на защиту со стороны правоохранительных органов.
"Человек попадает в ситуацию, когда его потенциальные работодатели могут не заплатить деньги. Когда они могут при любом удачном или неудачном стечении обстоятельств просто заявить в местные контролирующие органы, и человека депортируют", - отметил в эфире телеканала президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройство Василий Воскобойник.
Кроме того, согласно данным исследования, проведенного по заказу Международной организации миграции, с 1991 года более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми. Это делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.