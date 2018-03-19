Словаки заинтересовались концессией ужгородского аэропорта

Местные власти называют условием восстановление регулярного авиасообщения с Киевом.

Словаки заинтересовались концессией ужгородского аэропорта
Фото: epravda.com.ua

Словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. заинтересована в концессии аэропорта Ужгород.

Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля. Губернатор провел встречу с потенциальными концессионерами, которых, по его словам, привел на Закарпатье бывший нардеп Сергей Мошак.

В ходе встречи председатель ОГА напомнил, что после окончания соответствующего межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией аэропорт обслуживает воздушные суда только в режиме прямой видимости. Поскольку установленное в Ужгороде оборудование "Украэроруха" устаревшее и не отвечает требованиям ЕС, надежд на повторное подписание межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией практически нет. Поэтому наиболее оперативный запуск полноценной работы аэропорта возможен в случае взятия его в концессию компанией из стран ЕС, говорит Москаль. Единственное условие Закарпатской ОГА и облсовета для концессионеров, в случае успешного решения вопроса, - это восстановление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом.

"Если проект удастся реализовать, то на начальном этапе мы готовы запустить еженедельно три рейса Братислава-Ужгород Киев", - отметил президент Vedecko-vyskumna, A.C. Роберт Спишак. - А в дальнейшем введем авиасообщение Ужгорода с Будапештом, Веной, Прагой, а также курортами Турции, которые очень популярны в период отпусков".

В итоге была достигнута договоренность, что словацкая компания за свой счет проведет независимую экспертизу аэропорта Ужгород, чтобы объективно оценить его техническое состояние и балансовую стоимость, после чего направит письмо в Закарпатский областной совет с просьбой предоставить аэропорт в концессию (при этом отдавать в концессию взлетно-посадочную полосу нельзя, напоминает Москаль). Окончательное решение будет принимать большинство депутатского корпуса областного совета.

Как напоминает издание ЦТС, в 2017 году власти Ужгорода и Закарпатья уже пытались передать аэропорт Ужгород в концессию иностранному инвестору. Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис и Москаль ездили в Дебрецен (Венгрия), где провели переговоры с венгерской авиакомпанией Wizz Air. О результатах этих переговоров ничего неизвестно, по всей видимости, сторонам не удалось прийти к конкретному решению.


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