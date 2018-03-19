Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельности

БМ Банк второй год находится под санкциями.

Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельности
Фото: business.ua

Акционеры киевского БМ Банка приняли решение о прекращении его банковской деятельности.

На сайте учреждения говорится, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.

В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии. Юридическое лицо АО "БМ Банк" продолжит деятельность, но пока не сообщается, как именно.

БМ Банк принадлежит роSSийской группе ВТБ и второй год находится под санкциями. ВТБ долгое время пытался продать "дочку", но безуспешно.

Группе Внешторгбанка в Украине также принадлежит банк VTB, он постепенно сворачивает деятельность и намерен остаться "банком одного отделения".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику УкраиныВсемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Система автоматического ареста средств: Что будет со счетами должниковСистема автоматического ареста средств: Что будет со счетами должников
Блок рекламы


Похожие новости
Украина признает майнинг отдельным видом экономической деятельностиУкраина признает майнинг отдельным видом экономической деятельности
Украинская компания YouTeam попала в легендарный Y CombinatorУкраинская компания YouTeam попала в легендарный Y Combinator
ГФС не уведомили о прекращении программы помощи ЕС на €29,2 млнГФС не уведомили о прекращении программы помощи ЕС на €29,2 млн
Стартап-ландшафт CEE: насколько развита украинская экосистема по сравнению с соседними странами (исследование)Стартап-ландшафт CEE: насколько развита украинская экосистема по сравнению с соседними странами (исследование)
Украинская беспроводная зарядка для смартфона получила 50 000 евро по программе ЕС
Депутаты поддержали переход аудиторской деятельности на стандарты ЕСДепутаты поддержали переход аудиторской деятельности на стандарты ЕС
Украинская судоходная компания одной из первых в мире начнет принимать оплату в биткоинахУкраинская судоходная компания одной из первых в мире начнет принимать оплату в биткоинах
Украинская компания впервые победила в международном тендере публичных закупокУкраинская компания впервые победила в международном тендере публичных закупок
С марта украинская криптовалюта «Карбованец» выросла в стоимости в 67 разС марта украинская криптовалюта «Карбованец» выросла в стоимости в 67 раз
Нацполиция объявила тендер на закупку 500 электронных браслетовНацполиция объявила тендер на закупку 500 электронных браслетов
Последние новости
Подгружаем последние новости