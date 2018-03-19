Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельности

БМ Банк второй год находится под санкциями.

Акционеры киевского БМ Банка приняли решение о прекращении его банковской деятельности.

На сайте учреждения говорится, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.

В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии. Юридическое лицо АО "БМ Банк" продолжит деятельность, но пока не сообщается, как именно.

БМ Банк принадлежит роSSийской группе ВТБ и второй год находится под санкциями. ВТБ долгое время пытался продать "дочку", но безуспешно.

Группе Внешторгбанка в Украине также принадлежит банк VTB, он постепенно сворачивает деятельность и намерен остаться "банком одного отделения".