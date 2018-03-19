Військові без конкуренції скупились маскувальними сітками на 48 мільйонів

Військова частина А0853 (інженерні війська ЗСУ, м. Бар, Вінницька обл.) 28 лютого за результатами тендеру замовила ПП «Укршелтер» оптичних маскувальних комплектів на 48,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До жовтня поставлять 1 704 оптичних маскувальних комплекти по 28 398 грн. за комплект, із яких 1 022 степових МКО-С, 341 літній МКО-Л і 341 зимовий МКО-З.

Торік військова частина купувала їх у цієї ж фірми дещо дешевше – по 27 289-27 429 грн.

Забезпечення виконання договору у вигляді банківської гарантії або депозиту на рахунку замовника становить 1%.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 49,42 млн грн.

Компанія отримала замовлення без конкуренції, бо ніхто більше не прийшов на торги.

Якась анонімна фірма назвала вимоги проходження відомчих випробувань і лабораторних досліджень «стоп-кранами», але замовник відкинув звинувачення у дискримінації.