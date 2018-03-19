Больницам Одесской области продали технический кислород под видом медицинского

Убытки предварительно оцениваются в 6 млн гривен.

Полиция Одесской области расследует аферу, в рамках которой больницам региона продали технический кислород вместо медицинского.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, поставщик кислорода был выбран на тендере. При этом правоохранители подозревают сговор уже на данном этапе, потому что условия конкурса были прописаны под конкретного поставщика. Он продавал в больницы кислород, который не только не отвечал требованиям ДСТУ, но и имел завышенную стоимость. "Фактически, кислород, который должен использоваться в промышленных целях, попадал в медучреждения. Технический кислород вместо медицинского мог представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям", - утверждают полицейские.

Убытки от этой схемы оцениваются в 6 млн гривен.

14-15 марта оперативники управления защиты экономики в Одесской области и следственного управления полиции провели санкционированные обыски на предприятии, которое поставляло кислород. Правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, 880 000 гривен, 1 450 евро, более 1 000 долларов, 62 000 роSSийских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Все мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.