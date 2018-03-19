У Краматорську замовили фірмі з однією суборендованою АЗС дизпалива за цінами, вище середніх по Донеччині
Комунальне автотранспортне підприємство 052810 (Краматорськ) 15 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Паливна компанія “Піт-Лейн”» щодо поставки 45 тис. літрів дизельного палива протягом року за 1,27 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Узгоджена сторонами вартість літри дизпалива становить 28,20 грн, що на 9% вище від середньої ціни палива на АЗС Донецької області (
Єдиний конкурент «Піт-Лейну» на торгах, ТОВ «Лівайн Торг», запропонував паливо по 29 грн/л. В цілому заявка фірми була дорожчою на 2,84% і протягом аукціону компанія не грала на пониження.
ТОВ «ПК “Піт-Лейн”» зареєстроване у рівних долях на Миколу Чайчука із Запоріжжя та Олексія Василенка із Селидового, який є також керівником фірми. Фірма заснована у серпні 2015 року.
У складі конкурсної пропозиції «Піт-Лейн» подало довідку про наявність АЗС у Краматорську, яку суборендує у донецького ТОВ «Укрбудзабезпечення» Ігоря Кулішова. Останнє орендує цю АЗС у ТОВ «Універсалнафтозбут» (сьогодні – «Ірпінська АЗС», щодо якого порушено справу про банкрутство, і яке за даними реєстру ДФС України має непогашену податкову заборгованість).
Як раніше повідомляли «Наші гроші», мережа заправних станцій «Універсалнафтозбут» заснована Олексієм Костяком – сином екс-губернатора Херсонщини та екс-нардепа від Партії регіонів Миколи Костяка.
Номінальні власники фірми змінювались кілька разів. Але у 2013 році контактним телефоном цієї компанії на тендерних торгах засвітили номер фірми «Люксавтогаз» Олексія Костяка.
Згадане «Укрбудзабезпечення» раніше було зареєстроване на арбітражного
З кінця 2017 року «Піт-Лейн» отримало замовлень від бюджетників на 2,96 млн грн.
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Финансы
19.03.2018 10:28