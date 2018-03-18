МВФ хочет от Украины рыночных цен на газ
Международный валютный фонд рассчитывает, что Украина установит рыночные цены на природный газ.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишут
“Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий“, — подчеркнул Люнгман.
По его словам, текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.
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18.03.2018 09:30