МВФ хочет от Украины рыночных цен на газ

МВФ

Международный валютный фонд рассчитывает, что Украина установит рыночные цены на природный газ.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишут Контракты.

“Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий“, — подчеркнул Люнгман.

По его словам, текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.


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