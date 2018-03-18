Метрополітен Харкова роздав 136 мільйонів фірмам з орбіти Мусєєва, підозрюваним в ухиленні від сплати податків
КП «Харківський метрополітен» 27-28 лютого за результатами тендерів уклало три угоди щодо ремонту, технічного обслуговування і санітарного утримання до кінця року на загальну суму 135,68 млн грн. Про це
ТОВ «Ваго-Рев» відписали 60,39 млн грн. на ремонт і техобслуговування 326 вагонів різних моделей на території електродепо «Салтівське» і «Московське».
Залежно від моделі на заробітну плату піде до 5%, а на прибуток – 12% ціни підряду.
ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» отримає 43,14 млн грн. на ремонт і техобслуговування 45 ескалаторів на місцях та в електродепо «Салтівське».
ТОВ «Системи прогресивної очистки» дали 32,15 млн грн. на санітарне утримання об’єктів за 32,02 млн грн. і прибирання прилеглої території за 125 тис грн.
Прибирання прилеглої території в обсязі 130 тис кв. м коштує 0,96 грн./кв. м.
На заробітну плату піде 45%, а на прибуток – 11% вартості санітарного утримання.
Єдиними конкурентами були відповідно ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ТОВ «Інструментальний завод», СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради. Натомість ТОВ «Санітарно-профілактична компанія «Ліквідатор» і ТОВ «Лотіс Груп» не допустили до найменшого тендеру через якісь невідповідності умовам тендерної документації.
Харківська фірма «Ваго-Рев» аудитора Євгена Ананченка з Ізраїлю є засновником компаній «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» і «Системи прогресивної очистки».
Усі три відносяться до сфери впливу голови Адміністрації Холодногірського району Харкова і депутата Харківської міськради Максима Мусєєва і
Нагадаємо, у лютому «Ваго-Рев» і «Системи прогресивної очистки» розіграли тендер «Харківського метрополітену» на проведення дезінфекції на 3,89 млн грн.
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