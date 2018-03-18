«Укргазвидобування» замовило автомобілів техдопомоги на МАЗах, зекономивши 19 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 13 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Сучасні вантажівки» автомобілів на 59,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у Полтаву і Львів поставлять 19 автомобілів технічної допомоги сертифікованої виробником ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» збірки СКС-М6317-17АБ на шасі МАЗ-6317F5-564-000 6х6 Євро 5 (Білорусь) 2018 року випуску по 3,11 млн грн.

Їхній кузов розділений на два відсіки. У передньому побутовому відсіку розташовано чотири спальних місця, відкидний стіл та автономний опалювач Планар 8Д. В іншому відсіку знаходиться зварювальне та газорізальне обладнання, чотири виносні прожектори, тумбовий верстак з ящиками, електрична кутова шліф-машинка тощо.

Нині «Автек» продає такі шасі без кузова та обладнання по $71 800, або 1,86 млн грн.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 77,90 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ» Олександра Кальницького та Андрія Місеври, яким керує Олександр Шмигаль. Підприємство є дилером кременчуцького заводу «АвтоКрАЗ», контрольованого Костянтином Жеваго.

Кінцевим бенефіціаром фірми-переможця «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції «Коннекту» належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

У 2011-2014 роках фонд знаходився в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» Андрія Журжія – нардепа від «Самопомічі».

Нині ж єдиним акціонером «Конекту» є вищезгадана фірма «Дженерал Істейт».

На цей фонд також записане ТОВ «Супермаркет вантажної автотехніки Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».


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