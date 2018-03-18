Прокуратура розслідує захоплення землі в Запоріжжі та роль спортивного чиновника, підозрюваного у хабарництві
Запорізька прокуратура розслідує незаконне будівництво готелю на незаконно зайнятій землі Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, яка знаходиться на березі Дніпра. Про це
У 2015 році начальника Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН Андрія Муштая підозрювали у
Коли слідчі почали розбиратися зі справою Муштая, то з’ясували, що на балансі комітету значиться 1,76 га землі для розвитку та проведення спортивно-масової роботи з водних видів спорту. Знаходиться вона у Запоріжжі на вул. Луначарського, 17-а.
Під час обшуків прокуратура виявила, що земля огороджена парканом, в’їзд на територію обладнаний контрольно-пропускним пунктом. На ділянці побудовано двоповерховий будинок відпочинку «літер Ю» площею близько 500 кв м, який належить ТОВ «Кримський прибережний альянс». Причому, згідно з техпаспортом будівлі водної бази, складеного ТОВ «Бюро технічної інвентаризації», цей будинок є самочинно збудованим.
Власницею «Кримського прибережного альянсу» є Рітіт Бокова. На будівлю нібито претендувало ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Інтермаш», яке орендувала його, і в ході банкрутства записало будинок на свій баланс. Але судовим
«Таким чином, якщо фірма чи фізособа є законним власником об’єкта нерухомості, то вони можуть оформити право на землевідведення під будівлею. Особливо з урахуванням того, що за всі ці роки Комітет так і не оформив дану ділянку, як того вимагає сучасне законодавство» – написав Запорізький центр.
Ділянка
Від «Наших грошей»:
У 2016 році суд
Муштай видавав накази про преміювання своєї дружини, коли вона працювала під його керівництвом, при цьому не інформував Комітет про виникнення конфлікту інтересів.
Крім того, в підпорядкуванні Муштая знаходилась і жінка, яка мала з ним двох спільних дітей. Відносно неї він теж приймав рішення про преміювання та надбавки, а також надав матеріальну допомогу на лікування дитини, яка є його донькою.
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18.03.2018 09:29