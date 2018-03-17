Евросоюз начинает вводить контрмеры против новых пошлин США

Евросоюз ЕС

Европейский союз начинает процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский союз хочет освободиться от пошлин США в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, утвержденных президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, заявила, если Европейский Союз не будет освобожден от пошлин, он будет вынужден установить тарифы на ряд американских товаров, годовой импорт которых в Европейский Союз составляет 2,8 млрд евро.

ЕС обнародовал 10-страничный список товаров, которые он может обложить пошлиной. Список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Список также включает металлы, используемые в строительстве и промышленности.

Первая группа товаров может быть обложена пошлиной в течение нескольких месяцев. ЕС утверждает, что США не могут использовать национальную безопасность как оправдание для внедрения тарифов на металлы. Это означает, что Европа может реагировать путем внедрения мер по «сбалансированию».

«Мы считаем, что у нас очень сильные юридические основания», — заявил в пятницу представитель ЕС.

Вторая группа продуктов будет обложена пошлинами, если ВТО объявит американские пошлины незаконными, или же через три года.

Формальное предложение в этом вопросе Еврокомиссия предложит после 26 марта. Кроме того, 28 государств-членов ЕС должны достичь согласия относительно любых последующих действий.

Европейская комиссия проинформирует Всемирную торговую организацию о потенциальных контрмерах до 23 мая или в течение двух месяцев после вступления в силу пошлин США.

Источник: ЕП


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