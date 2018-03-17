ГПУ сообщила о результатах обысков на "Новой почте"

Изъяты документы о финансово-хозяйственной, подозрения не сообщались.

?ГПУ сообщила о результатах обысков на "Новой почте"
Фото: Сергей Нужненко

Генеральная прокуратура не сообщала о подозрении сотрудникам "Новой почты" и родственных предприятий после проведенных в пятницу обысков.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

"Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении на составлялись и меры пресечения не избирались", - написала она.

По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и родственных предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не отраженные в кассе и в бухгалтерских документах.

Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.

Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.


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