ГПУ сообщила о результатах обысков на "Новой почте"
Изъяты документы о финансово-хозяйственной, подозрения не сообщались.
Генеральная прокуратура не сообщала о подозрении сотрудникам "Новой почты" и родственных предприятий после проведенных в пятницу обысков.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в фейсбуке.
"Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении на составлялись и меры пресечения не избирались", - написала она.
По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и родственных предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не отраженные в кассе и в бухгалтерских документах.
Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.
"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.
Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.
Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.
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