Комунальники Маріуполя заправляться в «ОККО», бо конкурент випадково засвітив свого спаринг-партнера

ККП «Маріупольтепломережа» 7 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ПП «ОККО Контракт» щодо поставки пального на 11,58 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено загалом 440 тис. літрів пального за талонами: 35 тис. л бензину марки А-95, 25 тис. л – А-92, а також 380 тис. л – дизельного пального. Ціни, закладені у договорі, нижчі від середніх цін на АЗС мережі «ОККО».

Так, ціна 1 літри бензину А-95, за контрактом, становить 28,43 грн (тут і далі з ПДВ) проти ціни АЗС – 31,99 грн, А-92 замовили по 27,43 грн за літр (30,99 грн – ціна АЗС), а ДП – по 26,05 грн/л (29,49 грн – АЗС).

Замовник отримає талони протягом двох днів з дати формування відповідної заявки постачальнику. Згідно з договором, термін дії карток на пальне становитиме шість місяців, після чого їх анулюють. Замовник зможе обміняти анульовані картки протягом 15 днів з моменту закінчення строку їхньої дії. Якщо ж з моменту придбання до обміну талонів відбулося зростання ціни, йдеться у контракті, обмін проводитиметься з перерахунком ціни на момент звернення відповідно до середніх споживчих цін на пальне у Донецькій області.

Із переможцем аукціону за лот конкурувало ТОВ «Енерготехзбут ЛТД», чия цінова пропозиція була дешевшою на 280 тис. грн (2,4%) і відхилена замовником.

Комунальники Маріуполя заправляться в «ОККО», бо конкурент випадково засвітив свого спаринг-партнераУ протоколі відхилення зазначено, що учасник подав довідку з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виписану на інше підприємство – ТОВ «ТК ТД Трейд Енерджі», яке взагалі не брало участі у торгах.

За даними «Прозорро», згадані фірми конкурували між собою 11 разів. Початково при участі у відкритих торгах і «ТК ТД Трейд Енерджі», і «Енерготехзбут ЛТД» завантажували партнерські договори із ТОВ «Параллель-М ЛТД», що входить у групу СКМ Рената Ахметова. Пізніше обидві фірми засвітили також договори про купівлю пального у ТОВ «Нафтотрейд ресурс» («WOG»). З архівів поданих на державні аукціони документів відомо, що «Енерготехзбут ЛТД» також купувало нафтопродукти у «приватівської» фірми «Альянс Еволюшн», з якою зустрічалось на держзакупівлях 28 разів, а також у ТОВ «Євро пауер» («БРСМ-Нафта»).

Запорізьке ТОВ «ТК ТД Трейд Енерджі» засноване у жовтні 2017 року. Власником компанії є Наталія Макарова з Донецька, а керівником – Андрій Макаров. З початку лютого цього року фірма підписала договір щодо поставки пального на загальну суму 6,26 млн грн.

ТОВ «Енерготехзбут ЛТД» зареєстроване торік у квітні, юридично знаходиться у Дніпрі та належить 25-тилітній Ользі Кононенко із Вільнянська Запорізької області (49%), яка також є керівником фірми, та Юрію Глухареву із Запоріжжя (51%).

У період часу з листопада по сьогодні компанія підписала з бюджетниками із різних регіонів України договорів на 64,77 млн грн.


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