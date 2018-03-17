Второй энергоблок Ровенской АЭС остановил работу

Из четырех энергоблоков станции сейчас работают только два.

Второй энергоблок Ровенской АЭС остановил работу
Ровенская АЭС
Фото: evgars.narod.ru

Ночью 17 марта второй энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети для проведения ремонта, передает УНН со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

"17 марта 2018 в 00:02 энергоблок № 2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, по состоянию на 8:00 утра 17 марта в работе находятся энергоблоки № 1 и № 4 Ровенской АЭС. На третьем энергоблоке РАЭС продолжаются 100 сутки планово-предупредительного ремонта. Работы выполняют по графику.

Таким образом, в настоящее время работают два из четырех энергоблоков станции.

Напомним, 19 января энергоблок №2 Ровенской АЭС отключился от сети из-за срабатывания системы защиты.


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