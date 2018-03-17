Второй энергоблок Ровенской АЭС остановил работу
Из четырех энергоблоков станции сейчас работают только два.
Ночью 17 марта второй энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети для проведения ремонта, передает УНН со ссылкой на сообщение "Энергоатома".
"17 марта 2018 в 00:02 энергоблок № 2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, по состоянию на 8:00 утра 17 марта в работе находятся энергоблоки № 1 и № 4 Ровенской АЭС. На третьем энергоблоке РАЭС продолжаются 100 сутки планово-предупредительного ремонта. Работы выполняют по графику.
Таким образом, в настоящее время работают два из четырех энергоблоков станции.
Напомним, 19 января энергоблок №2 Ровенской АЭС отключился от сети из-за срабатывания системы защиты.
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