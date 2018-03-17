Військові за 56 мільйонів скупились газом дешевше від прайсу «Нафтогазу»
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтава 26-27 лютого уклав три угоди про постачання природного газу на загальну суму 55,86 млн грн. Про це повідомляється у системі
Загалом на 2018 рік замовили 7,03 млн куб. м газу по 7 800-7 999 грн. за тисячу кубометрів. Це на 27-30% дешевше за лютневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після періоду поставки, який становив
Сума угод на 225 нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 71,57 млн грн.
- ТОВ «Газінвест-Трейдінг» за 39,90 млн грн. замовили для об’єктів на Полтавщині 5,00 млн куб. м газу по 7 980 грн. за тисячу кубометрів.
Кінцевим бенефіціаром цієї фірми через голландську компанію «СЛ-Газ Холдинг» є донеччанин Едуард Слинько, який раніше очолював фірму МАКО Олександра Януковича. Крім згаданої фірми з Нідерландів, співзасновником значиться ПрАТ «СЛ-Груп» того ж Слинька та Сергія Воронкова.
- ТОВ «Сумигаз Збут» за 10,76 млн грн. поставить для військової частини в Сумах і військкомату в Конотопі 1,38 млн куб. м газу за найнижчою ціною 7 800 грн. за тисячу кубометрів.
Це збутовий підрозділ ПАТ «Сумигаз», підконтрольного Дмитру Фірташу.
- ТОВ «Екотехноінвест» отримає 5,20 млн грн. за поставку для військової частини у Лубнах і військкомату в Пирятині 650 тис куб. м найдорожчого газу по 7 999 грн. за тисячу кубометрів.
Засновником цієї київської фірми є Роман Русанов, а директором – Андрій Мереніс (обидва з Луганщини). Русанов співволодіє ОКБГ «Газенергосервіс», а Мереніс був співзасновником нині ліквідованого ТОВ «НДІ «Промбудтехнологія».
На найбільшому тендері ТОВ «Євроенерготрейд» пропонувало на 8% нижчу ціну, але не подало документи переможця у строк, тож його заявку відхилили. У торгах також брали участь ТОВ «Енергогазрезерв», ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Газпромпостач» і ТОВ «Торговий дім «Лубнигаз». Останнє скаржилось в АМКУ на недоліки пропозицій усіх суперників за найменшим лотом, крім «Екотехноінвесту», але запізнилось зі строками.
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Финансы
17.03.2018 09:41