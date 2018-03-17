Військові за 56 мільйонів скупились газом дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтава 26-27 лютого уклав три угоди про постачання природного газу на загальну суму 55,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Загалом на 2018 рік замовили 7,03 млн куб. м газу по 7 800-7 999 грн. за тисячу кубометрів. Це на 27-30% дешевше за лютневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після періоду поставки, який становив 10 141 грн. за тисячу кубометрів.

Сума угод на 225 нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 71,57 млн грн.

  • ТОВ «Газінвест-Трейдінг» за 39,90 млн грн. замовили для об’єктів на Полтавщині 5,00 млн куб. м газу по 7 980 грн. за тисячу кубометрів.

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми через голландську компанію «СЛ-Газ Холдинг» є донеччанин Едуард Слинько, який раніше очолював фірму МАКО Олександра Януковича. Крім згаданої фірми з Нідерландів, співзасновником значиться ПрАТ «СЛ-Груп» того ж Слинька та Сергія Воронкова.

  • ТОВ «Сумигаз Збут» за 10,76 млн грн. поставить для військової частини в Сумах і військкомату в Конотопі 1,38 млн куб. м газу за найнижчою ціною 7 800 грн. за тисячу кубометрів.

Це збутовий підрозділ ПАТ «Сумигаз», підконтрольного Дмитру Фірташу.

  • ТОВ «Екотехноінвест» отримає 5,20 млн грн. за поставку для військової частини у Лубнах і військкомату в Пирятині 650 тис куб. м найдорожчого газу по 7 999 грн. за тисячу кубометрів.

Засновником цієї київської фірми є Роман Русанов, а директором – Андрій Мереніс (обидва з Луганщини). Русанов співволодіє ОКБГ «Газенергосервіс», а Мереніс був співзасновником нині ліквідованого ТОВ «НДІ «Промбудтехнологія».

На найбільшому тендері ТОВ «Євроенерготрейд» пропонувало на 8% нижчу ціну, але не подало документи переможця у строк, тож його заявку відхилили. У торгах також брали участь ТОВ «Енергогазрезерв», ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Газпромпостач» і ТОВ «Торговий дім «Лубнигаз». Останнє скаржилось в АМКУ на недоліки пропозицій усіх суперників за найменшим лотом, крім «Екотехноінвесту», але запізнилось зі строками.


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