Ізмаїльський порт дав 34 мільйони за перевантажувач фірмі, яка розіграла тендер портовиків Херсону

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 23 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» перевантажувач за 34,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 вересня поставлять гідравлічний колісний перевантажувач Terex Fuchs MHL 880 (Німеччина) із двоковшовим вантажозахоплювальним пристроєм для сипучих вантажів обсягом 2,5 куб. м, стрілою з максимальним вильотом 18,5 м, кабіною з кондиціонером, багатофункціональним дисплеєм та камерами бокового і заднього видів тощо. На вильоті 16,5 м його вантажопідйомність становить 8,1 т, а на вильоті 6,0 м – 31,3 т.

Гарантійний строк становить рік або 2 тис мотогодин.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 34,50 млн грн.

Єдиним конкурентом із таким самим перевантажувачем було київське Підприємство зі 100% ІІ «Віртген Україна» німецької компанії «Віртген Інтернаціональ Гмбх» родини Віртгенів, яким керує Сергій Кузовкін.

Одеська фірма «Транс-Сервіс-КТТ» на чолі з Олегом Заболотним належить чеському Торгівельному товариству «Портал МПМ С.Р.О.» Михайла Щіголя і Мілоша Стари.

За даними чеського реєстру, компанію «Portal MPM s.r.o.» зареєстрували в 2012 році, а її співвласником відтоді й до вересня 2015 року був Петро Тітієвський. Він керував «Транс-Сервіс-КТТ» у 2006-2009 роках, а нині значиться на його сайті президентом. Крім того, Тітієвський був помічником екс-нардепа від БЮТ Володимира Лемзи (2007-2012 роки).

Керівником проектів переможця є Олег Шаульский, який раніше працював на ДП «Одеський морський торгівельний порт».

У 2016 році «Транс-Сервіс-КТТ» розіграв з іншою пов’язаною з Тітієвським фірмою тендер ДП «Херсонський морський торговельний порт» на придбання ковшового навантажувача за 7,16 млн грн. Згодом новий в. о. начальника порту Андрій Соколов відмінив результати цих торгів.


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