Легко отделалась: За мошенничество на $700 млн СЕО Theranos Элизабет Холмс оштрафовали на $500 000

Знаменитый кремниевый стартап Theranos, который заявлял, что произвел революцию в сфере анализов крови, уже который год терпит крушение. Его СЕО Элизабет Холмс обвиняется Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) в обмане инвесторов на сумму $700 млн, пишут AIN.UA .

По данным SEC, Холмс и бывший президент стартапа Рамеш Балвани «ввергли инвесторов в заблуждение, якобы их продукт — портативный анализатор крови — мог производить всесторонний анализ только лишь по крови из пальца, тем самым произведя революцию в сфере. На самом деле, по данным из жалобы SEC, проприетарный анализатор Theranos мог завершить лишь небольшое количество тестов, а подавляющее большинство тестов для пациентов компания осуществляла на модифицированных и промышленных анализаторах, произведенных другими компаниями», — цитирует TNW.

И это не все. По данным SEC, Theranos заявлял, что тесты компании использовались Министерством обороны США на поле боя в Афганистане, и это якобы принесло компании $100 млн дохода в 2014 году. На самом деле военные никогда не пользовались технологией Theranos, и компания в тот год заработала всего $100 000.

В качестве наказания SEC оштрафовал Холмс на $500 000, а также она должна вернуть 18,9 млн акций Theranos, которыми владела. Ей запрещено занимать должность директора или руководящего лица в публичной компании следующие 10 лет. Не так строго для человека, обманувшего инвесторов на $700 млн.

История Theranos удивительна прежде всего тем, насколько далеко зашла компания: когда-то ее оценивали в $9 млрд, количество сотрудников достигало почти 800 человек, а Холмс называли «следующим Стивом Джобсом».