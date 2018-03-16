Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Сооснователь «Нова Пошта» Владимир Поперешнюк
Поперешнюк отметил, что обыски проводит Генеральная прокуратура Украины — в офисах «Нова Пошта» в Киеве, Харькове и Полтавы. Он подчеркнул, что обыск в том числе проводят и в его личном кабинете. «Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — написал Поперешнюк.
Обновлено: как стало известно редакции AIN.UA, обыски также проходят в одесском офисе «Нова Пошта». Представители компании сообщили, что в киевский офис пришла большая группа из порядка 40 человек, они блокируют работу сотрудников и компании. Причина обысков пока неизвестна.
Обновлено: пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию. По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.
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