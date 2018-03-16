Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен считает, что экономика Украины может вырасти за счет отложенного роста.
Об этом она сообщила в интервью
«Одна из сфер, которая может серьезно способствовать росту, – сельское хозяйство. Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего из?за отсутствия рынка земли. Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное», – отметила Кахконен.
По ее словам, из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это, по ее мнению, означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень.
«У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ», – добавила она.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.03.2018 15:52