Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины

Всемирный банк

Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен считает, что экономика Украины может вырасти за счет отложенного роста.

Об этом она сообщила в интервью Новому времени.

«Одна из сфер, которая может серьезно способствовать росту, – сельское хозяйство. Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего из?за отсутствия рынка земли. Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное», – отметила Кахконен.

По ее словам, из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это, по ее мнению, означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень.

«У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ», – добавила она.


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