ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"

Обыскивают даже кабинет совладельца компании.

ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"

Генеральная прокуратура проводит обыски в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове, сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в фейсбуке.

Кроме того, следователи проводят обыск у самого Поперешнюка.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как просто на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - пожаловался он.

"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.

Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.


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