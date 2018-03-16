ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"
Обыскивают даже кабинет совладельца компании.
Генеральная прокуратура проводит обыски в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове, сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в фейсбуке.
Кроме того, следователи проводят обыск у самого Поперешнюка.
"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как просто на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - пожаловался он.
"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.
Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.
Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.
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16.03.2018 16:58