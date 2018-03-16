Суд передал в управление АРМА 185 млн грн, арестованных по делу Труханова
НАБУ добилось возобновления ареста средств.
185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание завода "Краян", переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
13 марта 2018 года следственный судья Соломенского районного суда Киева на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА, сообщается на сайте НАБУ.
Напомним, в сентябре 2016 года Одесский городской совет купил одно из зданий госпредприятия "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Эта компания стала владельцем здания в начале 2016 года, заплатив лишь 11,5 млн грн.
Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, однако НАБУ и САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания. Однако она смогла через суд отменить арест части средств в размере 92,34 млн грн. САП добилось повторного ареста, а компания - повторного решения в свою пользу. В итоге средства были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины. Теперь же суд возобновил их арест и передал в управление АРМА.
Одним из подозреваемых по делу завода "Краян" является мэр Одессы Геннадий Труханов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
16.03.2018 15:52
16.03.2018 15:52