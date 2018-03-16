Суд передал в управление АРМА 185 млн грн, арестованных по делу Труханова

НАБУ добилось возобновления ареста средств.

185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание завода "Краян", переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

13 марта 2018 года следственный судья Соломенского районного суда Киева на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА, сообщается на сайте НАБУ.

Напомним, в сентябре 2016 года Одесский городской совет купил одно из зданий госпредприятия "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Эта компания стала владельцем здания в начале 2016 года, заплатив лишь 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, однако НАБУ и САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания. Однако она смогла через суд отменить арест части средств в размере 92,34 млн грн. САП добилось повторного ареста, а компания - повторного решения в свою пользу. В итоге средства были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины. Теперь же суд возобновил их арест и передал в управление АРМА.

Одним из подозреваемых по делу завода "Краян" является мэр Одессы Геннадий Труханов.