Суд передал в управление АРМА 185 млн грн, арестованных по делу Труханова

НАБУ добилось возобновления ареста средств.

Суд передал в управление АРМА 185 млн грн, арестованных по делу Труханова
Фото: runews.su

185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание завода "Краян", переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

13 марта 2018 года следственный судья Соломенского районного суда Киева на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА, сообщается на сайте НАБУ.

Напомним, в сентябре 2016 года Одесский городской совет купил одно из зданий госпредприятия "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Эта компания стала владельцем здания в начале 2016 года, заплатив лишь 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, однако НАБУ и САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания. Однако она смогла через суд отменить арест части средств в размере 92,34 млн грн. САП добилось повторного ареста, а компания - повторного решения в свою пользу. В итоге средства были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины. Теперь же суд возобновил их арест и передал в управление АРМА.

Одним из подозреваемых по делу завода "Краян" является мэр Одессы Геннадий Труханов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - МиллерРасторжение контрактов с Нафтогазом займет годы, - Миллер
Как Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаосКак Amazon построил самую эффективную в мире службу доставки, используя хаос
Селидівська лікарня не помітила пов’язаного дуету «ахметівців», віддавши 600 тисяч «новішому» з них
Блок рекламы


Похожие новости
Землю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйонаЗемлю біля трагічної «Вікторії» депутати Труханова віддали помічнику Труханова і її вже продають за 3 мільйона
Прокуратура: владелец "Гулливера" мешает компании, которой передали три этажа КлименкоПрокуратура: владелец "Гулливера" мешает компании, которой передали три этажа Клименко
Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організаціїКомунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організації
АРМА заявило о нападении неустановленных вооруженных лицАРМА заявило о нападении неустановленных вооруженных лиц
АРМА отобрала офис у газеты "Вести"АРМА отобрала офис у газеты "Вести"
Суд зняв арешт з половини від 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок «Краян»Суд зняв арешт з половини від 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок «Краян»
У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам
Неизвестные взломали замки в квартирах, принятых в управление Нацагентства по возврату активовНеизвестные взломали замки в квартирах, принятых в управление Нацагентства по возврату активов
Нацагентство по возвращению активов за день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 паркоместНацагентство по возвращению активов за день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 паркомест
"Нафтогаз" хочет забрать из карманов всех нас $4 миллиарда, - нардеп от БПП"Нафтогаз" хочет забрать из карманов всех нас $4 миллиарда, - нардеп от БПП
Последние новости
Подгружаем последние новости