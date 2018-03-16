Львов получит от ЕБРР €17 млн на новые троллейбусы

2 млн евро будут выделены как грант, остальные 15 млн - в виде долгосрочного кредита.

Львов получит от Европейского банка реконструкции и развития 17 млн евро на обновление троллейбусного парка. Договор о намерении кредитного финансирования между ЕБРР , Львовским горсоветом и ЛКП "Львовэлектротранс" был подписан в пятницу, 16 марта.

Как сообщается на сайте мэрии Львова, 2 млн евро будут выделены как безвозвратный грант, остальные 15 млн - в виде кредита на 13 лет. Деньги предназначены на закупку 50 троллейбусов, реконструкцию депо и модернизацию изношенных элементов контактной сети.

Сейчас средний возраст львовских троллейбусов составляет около 20 лет.

В ЕБРР ожидают, что техническая оценка проекта будет завершена за два месяца, тендер закончится летом, а закупка троллейбусов может произойти уже осенью.

Напомним, что в конце 2016 года Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины". В его рамках Львов привлекает 40 млн евро для закупки трамваев, автобусов и реконструкции улиц с трамвайным движением.