Львов получит от ЕБРР €17 млн на новые троллейбусы
2 млн евро будут выделены как грант, остальные 15 млн - в виде долгосрочного кредита.
Львов получит от Европейского банка реконструкции и развития 17 млн евро на обновление троллейбусного парка. Договор о намерении кредитного финансирования между ЕБРР, Львовским горсоветом и ЛКП "Львовэлектротранс" был подписан в пятницу, 16 марта.
Как сообщается на сайте мэрии Львова, 2 млн евро будут выделены как безвозвратный грант, остальные 15 млн - в виде кредита на 13 лет. Деньги предназначены на закупку 50 троллейбусов, реконструкцию депо и модернизацию изношенных элементов контактной сети.
Сейчас средний возраст львовских троллейбусов составляет около 20 лет.
В ЕБРР ожидают, что техническая оценка проекта будет завершена за два месяца, тендер закончится летом, а закупка троллейбусов может произойти уже осенью.
Напомним, что в конце 2016 года Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины". В его рамках Львов привлекает 40 млн евро для закупки трамваев, автобусов и реконструкции улиц с трамвайным движением.
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Финансы
16.03.2018 15:07