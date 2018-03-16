Силовики задержали организатора незаконного вывода здания из-под залога Укргазбанка

Женщине вменяют целый ряд уголовных правонарушений.

В Киеве задержали 38-летнюю женщину, которая подозревается в организации схемы, позволившей вывести из-под залога имущество на сумму 250 млн гривен. Пострадавшим банком был государственный Укргазбанк.

На сайте прокуратуры Киева говорится, что ее подозревают в мошенничестве, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое оказывает публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

По версии следствия, в 2015 году женщина под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля Укргазбанка. Она создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями своих знакомых, нашла соучастников, которые подыскали ей нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки.

В результате всей этой схемы Укргазбанк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находившееся в залоге у банка, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.