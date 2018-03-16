Иностранцы, инвестировавшие в украинские компании более 100 000 евро, смогут получить долгосрочную визу
Кабинет министров внес изменения в правила оформления долгосрочных виз для въезда в Украину иностранных инвесторов. Об этом
Теперь долгосрочную визу смогут оформить иностранцы и лица без гражданства, которые являются учредителями украинской компании (участниками, бенефициарными собственниками (контроллерами) и имеют в ней долю размером 100 000 евро и более. Таким образом Кабмин хочет способствовать привлечению в Украину иностранных инвестиций.
Теперь для получения долгосрочной визы иностранцы также могут подать документы, которые подтверждают наличие нужной доли в украинской компании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
16.03.2018 13:55
16.03.2018 15:06