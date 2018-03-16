Иностранцы, инвестировавшие в украинские компании более 100 000 евро, смогут получить долгосрочную визу

Кабинет министров внес изменения в правила оформления долгосрочных виз для въезда в Украину иностранных инвесторов. Об этом сообщается на сайте госоргана. , пишут AIN.UA

Теперь долгосрочную визу смогут оформить иностранцы и лица без гражданства, которые являются учредителями украинской компании (участниками, бенефициарными собственниками (контроллерами) и имеют в ней долю размером 100 000 евро и более. Таким образом Кабмин хочет способствовать привлечению в Украину иностранных инвестиций.

Теперь для получения долгосрочной визы иностранцы также могут подать документы, которые подтверждают наличие нужной доли в украинской компании.


Дмитрий Демченко, AIN


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