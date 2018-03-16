Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico

40-летнего блокчейн-эксперта по РоSSии, генерального директора популярного биткоин-обменника Павла Лернера похитили на следующий день после католического Рождества у его офиса. Вооруженные люди в балаклавах затянули мужчину в черный Мерседес и требовали выкуп в размере миллиона долларов в биткоинах. Через 48 часов его отпустили после уплаты выкупа.

Об этом рассказывает в своей аналитической публикации Politico, передает Foreign Ukraine.

Новость о похищении Лернера шокировала глобальную криптообщественность и даже привела к резкому обесцениванию биткоина, но это похищение было лишь одним звеном из быстрорастущей цепи событий, которые охватывают криптовалютную индустрию Украины.

Вот, например, в начале февраля украинская полиция провела рейд на Киевском заводе полупроводников «Квазар», изъяв компьютерное оборудование стоимостью $ 4 млн, в том числе 1000 видеокарт и 1500 жестких дисков. По итогам рейда утверждалось, что доходы от майнинга использовались для финансирования сепаратистов на Донбассе. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что криптовалюта использовалась для закупки военной техники, оружия и боеприпасов для незаконных военных формирований на Востоке Украины.

Кстати, этот рейд состоялся лишь через месяц после того, как СБУ провела спецоперацию в офисе одесского информационного интернет-портала о криптовалютах ForkLog: редакцию издания обвинили в передаче криптовалюты сепаратистам Донбасса, предварительно конфисковав всю компьютерную технику. Анатолий Каплан, главный редактор ForkLog, ранее был твердо убежден в том, что Украина станет своеобразным сейфом в Восточной Европе для хранения криптовалют, но на самом деле превратилась в Дикий Восток, даже на постсоветском пространстве.

Например, в соседней Беларуси, которую иногда называют «Северной Кореей в Европе» легализовали криптовалюту и ICO еще в декабре 2017 года и в течение следующих 5 лет власти страны освободили майнеров от уплаты налогов с целью развития собственного ИТ-сектора. Даже авторитарная РоSSия, враждебно настроенная к нерегулируемому интернету, разработала закон о криптовалюте, который предусматривает предоставление майнерам специальных энергетических квот и освобождение от уплаты налогов в течение 2 лет. Ожидается, что этот закон будет принят парламентом РФ уже в марте. Легализации криптовалют в 2018 году планируют реализовать также Армения и Грузия.

В Украине все наоборот, некоторые правительственные чиновники видят в криптовалюте угрозу безопасности, а не экономическое благо. Даже МВД Украины в своем недавнем заявлении официально признало, что отсутствие законодательного регулирования криптовалют в Украине используется для финансирования террористов на оккупированных территориях. Украина с большим опозданием создала в январе 2018 года рабочую группу по регулированию криптовалют и изучению блокчейн-пространства, которая предложила соответствующее законодательство и налогообложение майнинга. Однако в парламент эти законы до сих пор не попали и поэтому статус криптовалют в Украине до сих пор остается загадочным и неопределенным. Разве что Государственная служба финансового мониторинга Украины в начале марта смогла заявить, что в ближайшее время ожидается изменение юридического статуса криптовалют. А в это время организованные преступные группировки используют этот правовой вакуум и целенаправленно атакуют прибыльную блокчейн-индустрию страны.

Все это выглядит парадоксально на фоне того, что в Украине насчитывается 100 тыс. разработчиков программного обеспечения и по количеству ИТ-специалистов наша страна занимает четвертое место в мире после США , Индии и РоSSии. В 2017 году ИТ-отрасль Украины заработала $ 4 млрд, что составляет почти 10% ВВП страны. Сами украинцы находятся на фронте криптовалютной революции с сотнями различных стартапов в блокчейн-пространстве.

Кроме того, в Украине уже установили более 5 тыс. банкоматов BNK-24, где люди могут обменять свою наличность на биткоин, а правительство заявило о переходе неэффективных аукционов по продаже государственных предприятий на технологию блокчейн, сделав их прозрачными и публичными. Поэтому принятие специального законодательства о криптовалюте в сжатые сроки просто крайне срочной необходимостью, чтобы положить конец беззаконию. В противном случае, Украина рискует проиграть не только своим ближайшим странам-соседям, но и оккупированном Донбасса, где террористы недавно также заявили о легализации криптовалют.