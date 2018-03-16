От фискализации безналичных операций можно получить в бюджет до 100 млрд грн, - Южанина

"Любой продавец должен иметь возможность с обычного гаджета отправить информацию о продаже на сервер ГФС, а покупатель получить на свой гаджет чек".

Либерализация налогового законодательства не сможет состояться в Украине, пока не будет введена фискализация всех наличных операций.

Такое мнение высказала народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на круглом столе на тему "Дерегуляция против "серых зон" в украинском бизнесе", организованном Институтом Горшенина.

«Не фискализированная огромная часть наличных продаж привела к тому, что мы не можем отпустить и либерализовать следующие шаги по администрировании налога и давим через это огромное количество других плательщиков. Я имею в виду, большую часть товаров, импортируемых и продаваемых на крупных рынках Украины. Они продаются без учета ", - сказала Южанина.

По словам нардепа, если фискализировать такие операции, при условии, что эти люди будут платить налог на добавленную стоимость или 3-5 процентов налога с оборота, дополнительно в бюджет можно было бы получить до 100 млрд гривен в год.

"Надо предоставить возможности за счет государства снять все репрессивные методы контроля, которые существуют еще с декретов, регулирующих кассовые операции. И подойти к полной либерализации - замены кассовых аппаратов, замены всех посредников в системе передачи информации от кассового аппарата к центральному серверу контролирующего органа. Для того, чтобы любой продавец мог из обычного гаджета отправить информацию о продаже товара, о совершении покупки, она сразу же отразилась на центральном сервере Государственной фискальной службы и, таким образом, покупатель мог получить в свой гаджет информацию, то есть чек, который не надо распечатывать. Это нам позволит снять огромное количество вопросов, связанных с коррупцией", - пояснила Южанина.

"В Болгарии, в стране, которая еще только поднимается со дна, даже на рынке бабушка, которая продает зелень, должна пробивать это через кассовый аппарат", - добавила депутат.