Бутік Злочевського на Хрещатику за місяць продає не більше трьох пар взуття

Обсяг торгівлі люксового магазину Zlocci, пов’язаний з екс-міністром екології Миколою Злочевським, офіційно не перевищує мільйона гривень на рік. Враховуючи вартість його товару, в місяць бутік продає від однієї до трьох пар взуття.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Магазин взуття Zlocci працює на Хрещатику в Києві з 2014 р. Відкрився, коли сам Злочевський був у розшуку Генеральної прокуратури України. Магазин веде торгівлю через фізособу-підприємця Валерія Ткача. При оформленні ФОП з «роздрібної торгівлі взуттям» Ткач вказав контактний телефон фірми «Великі ключі», на яку записані два маєтки Миколи Злочевського на дамбі Київського водосховища.

Наразі Ткач також значиться директором двох охоронних фірм: «Київська Вневідомча Охорона» та «Київська Позавідомча Охорона». Обидві компанії зареєстровані у найвідомішому гнізді фірм Злочевського – бізнес-центрі по вул. Рилєєва 10-а.Також Ткачу належить будинок на 550 кв.м. у Києві по вул. Сирецько-Садова, звідки до маєтків Злочевського на дамбі щоранку транспортуються люди спортивної статури, які нагадують охоронців

В 2015 році виручка ФОП Ткача склала 992 тис грн., а в 2016 – 974 тис грн.

Ціни на взуття в магазині різні. Туфлі з комбінованої шкіри наразі коштують близько 25 тис грн.:

Пара повністю виконана зі шкіри крокодила обійдеться в 66-76 тис грн, пояс до неї – в 22 тис грн.:

Таким чином, середні обсяги торгівлі магазину – одна-три пару взуття на місяць.

Нагадаємо, в 2014 році підконтрольні Злочевському фірми скупили 80 га землі навколо порту «Южний», оточивши його причал. Також в 2017 році група компаній Злочевського почала будувати індустріальний парк в Межигір’ї під Києвом.

Раніше біглий народний депутат Олександр Онищенко заявив, що Злочевський нібито заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.

