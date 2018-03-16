Освітяни Кіровоградщини за 3 мільйони скупились вугіллям із ОРДЛО втричі дорожче від «Роттердам+»

КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради Кіровоградської області 23 лютого за результатами тендеру замовила ФОП Арсірій Оксана Вікторівна вугілля на 3,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч у п’ять шкіл Петрівського району поставлять 225 т вугілля АМ (13-25) по 7 500 грн. і 420 т вугілля ДГ (13-100) по 4 300 грн. за тонну.

На початку березня Відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської РДА Кіровоградської області замовив іншій фірмі з розвезенням марку АМ (13-25) на 17% дешевше – по 6 400 грн./т, а марку ДГ (13-100) на третину дешевше – по 3 250 грн./т.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» 30 січня закупила на біржових торгах у ТОВ «Шахтарськтранс» з оточення Віталія Кропачова вугілля по 2400 грн./т без ПДВ. Ця ціна у перерахунку становить близько $86 за тону, що фактично відповідає вартості вугілля з формули «Роттердам+».

Тоді як ціна антрациту АМ від Арсірій для освітян Кіровогращини дорівнює $277. Формула «Роттердам+» передбачає, що енергетики закладатимуть в тариф на електроенергію окрім вартості самого вугілля ще його вартість транспортування ($12) та перевалки ($7) в українському порту. Таким чином, щоб освітяни отримали ціну вугілля у $277, треба до його нинішньої ціни в голландському порту $83 додати ще $194. Це відповідає одноразовій перевалці в порту і 15-разовому перевезенню з Роттердама в Одеський порт.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,58 млн грн.

Підприємець Оксана Арсірій із Кропивницького (Кіровоград) подала посвідчення якості:

на марку АМ від ТОВ «Фірма «Річна» із окупованого села Стрюкове на Донеччині; засновниками є екс-депутат Стіжківської селищної ради Донецької області від Партії регіонів Валентин Соловйов, відомий як член громадської ради при Ровеньківській міській раді Луганської області Сергій Карташов, Лілія Карагодіна, Світлана Мартинюк, а також Володимир Сашенков – президент ФК «Шахтарськ», який грає у футбольній лізі «ДНР»;

із окупованого села Стрюкове на Донеччині; є екс-депутат Стіжківської селищної ради Донецької області від Партії регіонів Валентин Соловйов, відомий як член громадської ради при Ровеньківській міській раді Луганської області Сергій Карташов, Лілія Карагодіна, Світлана Мартинюк, а також Володимир Сашенков – президент ФК «Шахтарськ», який грає у футбольній лізі «ДНР»; на марку ДГ від раніше донецького, а нині київського ТОВ «Збагачувальна фабрика «Богучарская» депутата Васильківської селищної ради Дніпропетровської області Владислава Кравця ( йшов від «Укропу»), депутата Покровської міськради Донецької області від «Молодіжної партії України» Сергія Андрійченка і Кирила Люєва; за даними «Zалізниця без корупції» , фірма фігурувала у кримінальних справах.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Сатурн» Алли Бизової і Руслана Любченка, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Бизова у 2015 році йшла від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Новоукраїнську міськраду, а раніше була її ж депутатом від «Сильної України» Сергія Тігіпка.