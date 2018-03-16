Криміналісти Авакова купили дві автівки «Skoda Superb» по півтора мільйона
Київський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 12 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» два спеціалізованих легкових автомобіля на загальну суму 2,73 млн грн. Про це
Фірма поставить «Skoda Superb» 2.0 TSI/206 kW 4×4 DSG по 1,36 млн грн. Кожен автомобіль матиме пакет «погані дороги», двохзонову систему кондиціонування з електрорегулюванням та комбіфільтром «Climatronic», передні сидіння з підігрівом, комфортну телефонію, з’єднання з Apple, Mirror Link, круїз контроль, подушки безпеки, інформаційну навігаційну систему «Amundsen».
Автівки також будуть обладнані стаціонарно закріпленим сейфом для перевезення матеріалів та речовин, обіг яких обмежено, та/або заборонено, розетками 12V та 230V з пристроєм безперебійного живлення в багажному відділенні автомобіля.
«Skoda Superb» у комплектації, яку поставить переможець, без спеціального обладнання в автосалонах
Єдиним конкурентом ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» на торгах було ДП «Автотрейдінг-Вінниця» Олега Боярина, яке запропонувало вищу ціну – 2,74 млн грн. Очікувана вартість склала 3,00 млн грн.
Бенефіціаром ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» є екс-нардеп Михайло Гвоздьов. У 2014 році він обрався у парламент від «Блоку Петра Порошенка», а в 2015 р. склав повноваження, оскільки був призначений в. о. президента ДП «Антонов». Наразі посаду займає Олександр Кривоконь, а Гвоздьов контролює це держпідприємство та є головою ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія».
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