У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує погасити заборгованість за електроенергію споживачів перед підприємствами, що здійснюють постачання на території ОРДЛО, за рахунок коштів державного бюджету.

Про це йдеться в законопроекті «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому рикну електроенергії», який було винесено на розгляд урядового комітету 15 березня.

З липня 2019 року в Україні повинна запрацювати нова модель оптового ринку електроенергії, буде створено товарну біржу та ліквідовано ДП «Енергоринок». На сьогодні дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» складає 29,8 млрд грн, а кредиторська – 28,1 млрд грн. Тому Міненерго запропонувало шляхи для ліквідації заборгованості.

Один з них – погашення заборгованості споживачів з окупованих територій за рахунок коштів державного бюджету.

У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Законопроект Міненерго

В поданих до законопроекту документах Міненерго не вказало суму заборгованості споживачів електроенергії в ОРДЛО. Запропоновано, що підтвердження заборгованості буде здійснювати міжвідомча комісія, яку створить Кабінет Міністрів.

Також запропоновано списати заборгованість ДП «Енергоринок» перед постачальниками електроенергії в ОРДЛО.

В пояснювальній записці до законопроекту Міненерго вказало, що вугледобувні підприємства на початок року заборгували 11,34 млрд грн. Ці борги також запропоновано виплатити коштами держбюджету, а частину їх списати.

У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Запропоновані шляхи погашення заборгованості на ринку електроенергії

Також заплановано, що учасники процедури погашення заборгованості замінять між собою кредиторські та дебіторські зобов’язання ДП «Енергоринок» і будуть погашати їх протягом п’яти років за рахунок цільової надбавки, передбаченої НКРЕКП у тарифах на розподіл електричної енергії.

Нагадаємо, 26 липня 2017 року керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомив про припинення постачання електроенергії в Донецьку область і взагалі в ОРДЛО. За його словами, борги за електроенергію споживачів окупованих територій Донецької і Луганської областей з травня 2015 року склали 2,5 млрд грн. За словами керівника Донецької ОВЦА Павла Жебрівського, борг за електроенергію ОРДЛО станом на червень 2017 року складав 3,9 млрд грн.

Весною 2017 про припинення постачання електроенергії в Луганську область заявило «Луганське енергетичне об’єднання», але після того періодично поновлювало поставки.


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